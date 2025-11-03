Το μυστήριο με την εξαφάνιση του στριφνού συγγραφέα καλά κρατεί στα νέα επεισόδια της κωμικής σειράς HOTΕΛ ΕΛVIRA, σε νέο ραντεβού, Πέμπτη 6 και Παρασκευή 7 Νοεμβρίου στις 21:00, στο MEGA.

Ο Φίλιππος και η Ντίνα προσπαθούν να εμποδίσουν την επανασύνδεση Ελβίρας και Χάρι. Η άφιξη του chef Νικολά (Αργύρης Αγγέλου) απειλεί τη Νούλη, η οποία προσπαθεί να τον διώξει με τη βοήθεια του Θεμιστοκλή.

Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια της κωμικής σειράς;

Επεισόδιο 14 – «Νεκρή Περίοδος» (Β) (Πέμπτη 6 Οκτωβρίου):

Ο Φίλιππος κρύβει σε ένα άδειο δωμάτιο το πτώμα και η Ελβίρα, αγνοώντας τη θέση του, δίνει το ίδιο δωμάτιο στον ρεπόρτερ. Όταν το συνειδητοποιούν, κάνουν ό,τι μπορούν για να βγάλουν τον νεκρό από το δωμάτιο και στη συνέχεια έξω από το ξενοδοχείο. Υπό την πίεση του Παντελή που θέλει τον πελάτη του πίσω, αποφασίζουν να πουν την αλήθεια… αλλά τότε ανακαλύπτουν πως το πτώμα έχει εξαφανιστεί από το ξενοδοχείο! Ο ρεπόρτερ τους ενημερώνει για την αληθινή ταυτότητα του «συγγραφέα», ενώ η Νούλη που κάνει μαθήματα δημιουργικής γραφής προσπαθεί να λύσει το μυστήριο, μπλέκοντας την πραγματικότητα με τη λογοτεχνική φαντασία, παρασύροντας όλους σε ένα κυνηγητό στους διαδρόμους του ξενοδοχείου και στον χρόνο.

Γκεστ επεισοδίου: Χάρης Ρώμας, Βασίλης Κανελλόπουλος

Επεισόδιο 15 – «…και ξερό ψωμί» (Παρασκευή 7 Νοεμβρίου)

Ο Φίλιππος και η Ντίνα προσπαθούν να εμποδίσουν πιθανή επανασύνδεση ανάμεσα στην Ελβίρα και τον Χάρι, δίνοντας στον τελευταίο λάθος πληροφορίες και συμβουλές για το δείπνο που σχεδιάζει για την Ελβίρα. Ο chef Νικολά επισκέπτεται το νησί με σκοπό να δει σε ποιο ξενοδοχείο θα κλείσει για τη σεζόν και ο Ηλίας τον στέλνει κατά λάθος στο HOTΕΛ ΕΛVIRA. Η άφιξή του ωστόσο εκεί και η πρόθεσή του να εστιάσει στη «συναισθηματική κουζίνα», εκλαμβάνεται ως απειλή από τη Νούλη. Εκείνη, με τη βοήθεια του Θεμιστοκλή, προσπαθεί να τον διώξει από τη θέση του σεφ που δικαιωματικά της ανήκει. Ταυτόχρονα, ο Γιάννης υπόσχεται σε έναν ζάμπλουτοεπιχειρηματία να φυλάει τα κατοικίδια σαλιγκάρια του, και χρησιμοποιεί για τον λόγο αυτό ένα δωμάτιο του ξενοδοχείου…

Γκεστ επεισοδίου: Αργύρης Αγγέλου (στον ρόλο του CHEF Νικολά)

Πρωταγωνιστούν: Ελίζα Σκολίδη, Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Άννα Κουρή, Γιώργος Σουξές, Γκαλ Ρομπίσα, Γιωργής Τσουρής, Ελπίδα Νικολάου, Δημήτρης Τσέλιος, Βαγγέλης Δαούσης, Λένα Γιάκα κ.α.

Ιδέα: Μιχάλης Χαραλαμπίδης, Πένυ Φυλακτάκη

Σενάριο: Πένυ Φυλακτάκη, Βαγγέλης Νάσης

Σκηνοθεσία: Μιχάλης Χαραλαμπίδης

Delegate producers: Ειρήνη Σουγανίδου, Φρόσω Ράλλη

Καλλιτεχνική διεύθυνση: Φρόσω Ράλλη

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιώργος Βασιλειάδης

Σκηνογράφος: Χρύσα Δαπόντε

Ενδυματολόγος: Ελίνα Μαντζάκου

Μουσική: Σταμάτης Σταματάκης

Εκτέλεση παραγωγής: FEELGOOD Productions

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA

