Στη σύλληψη ενός διακινητή μεταναστών από την Τουρκία προχώρησε το Λιμενικό Σώμα, έπειτα από έρευνα της ΕΥΠ, αποκαλύπτοντας ένα παράνομο κύκλωμα που δρούσε με “βιτρίνα” τη διοργάνωση κοσμικών εκδηλώσεων σε σκάφη.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, πρόκειται για έναν 37χρονο υπήκοο Συρίας, κάτοχο σουηδικού διαβατηρίου, ο οποίος οργάνωνε ψεύτικα κοκτέιλ πάρτι σε πολυτελή σκάφη για να μεταφέρει μετανάστες στα νησιά των Κυκλάδων, κυρίως στη Μύκονο και τη Σαντορίνη.

Εις βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις γερμανικές αρχές, ενώ για κάθε μεταφορά εισέπραττε από 8.000 έως 10.000 ευρώ ανά άτομο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 37χρονος διέμενε σε πολυτελή βίλα στα προάστια της Αθήνας, διατηρώντας προφίλ εύπορου επιχειρηματία.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος

«Την 01/11/2025, στελέχη της Διεύθυνσης Ασφαλείας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων (ΔΑΠΘΑΣ) και του Γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά συνέλαβαν έναν αλλοδαπό υπήκοο Συρίας με σουηδικό διαβατήριο, για τον οποίο είχε εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα συλλήψεως.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε κατ’ οίκον έρευνα από στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, κατά την οποία κατασχέθηκαν μέσα αποθήκευσης δεδομένων.

Ο ανωτέρω αλλοδαπός εμπλέκεται στην οργάνωση παράνομων μεταφορών μεταναστών από τις τουρκικές ακτές σε νησιά του ανατολικού Αιγαίου και ακολούθως στη μεταφορά αυτών σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελώντας αρχηγικό μέλος του κυκλώματος.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών (Τμήμα Εκτέλεσης Ποινών), όπου κρίθηκε προφυλακιστέος.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης πραγματοποιήθηκε μετά από επιστάμενες έρευνες υπό τον συντονισμό της ΔΑΠΘΑΣ και σε στενή συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ). Οι αρχές ερευνούν την εμπλοκή και άλλων ατόμων καθώς και ενδεχόμενες διασυνδέσεις με διεθνή κυκλώματα παράνομης διακίνησης.»