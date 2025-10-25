Δύο ημεδαποί ηλικίας 28 και 25 ετών συνελήφθησαν στη Χίο κατηγορούμενοι για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Κατά τη διάρκεια στοχευμένου ελέγχου εντοπίστηκε όχημα που οδηγούσε ο 28χρονος, ο οποίος διαπιστώθηκε ότι στερούνταν άδειας ικανότητας οδήγησης, καθώς αυτή του είχε αφαιρεθεί λόγω προηγούμενων παραβάσεων του ΚΟΚ. Η επέμβαση της Αστυνομίας συνεχίστηκε με συντονισμένες έρευνες σε οικίες που χρησιμοποιούσε ο ίδιος, παρουσία δικαστικού λειτουργού και με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένων αστυνομικών και λιμενικών σκύλων.

Από τις έρευνες κατασχέθηκαν 2.701 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης (χασίς), 1.004 γραμμάρια κοκαΐνης, 488 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης τύπου «σοκολάτα», 99 ναρκωτικά δισκία, αεροβόλο όπλο (ρέπλικα) και μεταλλικά σφαιρίδια, 21 φυσίγγια πυροβόλου όπλου, 39.303 ευρώ σε μετρητά, δύο κινητά τηλέφωνα και μία ζυγαριά ακριβείας. Επιπλέον, βρέθηκαν 1.049 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης κρυμμένα στο εσωτερικό δεύτερου Ι.Χ. επιβατικού αυτοκινήτου, επίσης ιδιοκτησίας του 28χρονου.

Από την προανακριτική διαδικασία, η οποία διενεργήθηκε από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Χίου, προέκυψε ότι οι δύο συλληφθέντες κατείχαν από κοινού τις ναρκωτικές ουσίες, με σκοπό τη διακίνησή τους έναντι χρηματικού ανταλλάγματος. Οι αρχές εκτιμούν, ότι το παράνομο κέρδος από την πώληση των ουσιών θα ξεπερνούσε τις 200.000 ευρώ. Το όχημα του 28χρονου, στο οποίο βρέθηκαν οι επιπλέον ποσότητες κάνναβης, κατασχέθηκε επίσης, καθώς χρησιμοποιούνταν ως μέσο τέλεσης εγκληματικών πράξεων.