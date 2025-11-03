Η απάντηση από την πλευρά του ποδοσφαιρικού Δικεφάλου ήταν συγκεκριμένη, συνοπτική και απολύτως συνετή, υπογραμμίζοντας ότι η διαδικασία εισέρχεται πλέον σε στάδιο νομικής και διοικητικής εξέτασης.

Το σχόλιο των στελεχών της ΠΑΕ ήταν απολύτως ξεκάθαρο: Έγινε η συνάντηση με την αντιπροσωπεία του Α.Σ., που μας παρέδωσε ένα κείμενο. Μέχρι να το διαβάσουμε και να το μελετήσουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε κανένα σχόλιο».

Η δήλωση αυτή επιβεβαιώνει ότι η ΠΑΕ, που επωμίζεται το οικονομικό βάρος και τη νομική ευθύνη του έργου της Νέας Τούμπας, δεν πρόκειται να προβεί σε βιαστικές κινήσεις ή πανηγυρισμούς.

Η στάση αυτή κρίνεται ως απαραίτητη και επαγγελματική, καθώς το μνημόνιο συνεργασίας είναι ένα περίπλοκο νομικό έγγραφο που καθορίζει τις σχέσεις, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των δύο πλευρών για τα επόμενα χρόνια.

Η συγκεκριμένη κίνηση σηματοδοτεί ότι το βάρος πέφτει πλέον στους νομικούς και τεχνικούς συμβούλους της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Αυτοί θα εξετάσουν εξονυχιστικά το κείμενο που παρέδωσε ο Ερασιτέχνης, διασφαλίζοντας ότι οι όροι είναι αποδεκτοί από την ΠΑΕ και τον Ιβάν Σαββίδη, ότι δεν περιλαμβάνονται όροι που είχαν απορριφθεί στο παρελθόν (όπως οι δεσμευτικοί όροι για άμεσο Proof of Funds).

Το μνημόνιο – θα πρέπει να – ευθυγραμμίζεται με το ευρύτερο στρατηγικό και οικονομικό πλάνο της ΠΑΕ για την υλοποίηση του γηπέδου.

Μόλις ολοκληρωθεί η ενδελεχής μελέτη και διασφαλιστεί η απόλυτη νομική κάλυψη, τότε και μόνο τότε αναμένεται η επίσημη απάντηση της ΠΑΕ, η οποία θα δρομολογήσει την τελική υπογραφή και την έναρξη του μεγάλου κατασκευαστικού έργου. Το όραμα της Νέας Τούμπας προχωρά, αλλά ο δρόμος είναι, όπως φαίνεται, πολύ καλά στρωμένος με νομική ακρίβεια.