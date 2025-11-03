Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων(ΟΔΑΠ)ξεκινά την υλοποίηση ενός φιλόδοξου έργου με στόχο την απλοποίηση, την προτυποποίηση και την πλήρη ψηφιοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης, χρήσης και επανάχρησης του πολιτιστικού αποθέματος, καθώς και τη διαχείριση των σχετικών τελών. Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του ΥΠΠΟ, το νέο σύστημα φιλοδοξεί να μετασχηματίσει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες, οι επιχειρήσεις και οι φορείς του Δημοσίου αλληλεπιδρούν με τις υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού, αξιοποιώντας τις δυνατότητες των ανοιχτών προτύπων και των πλέον σύγχρονων τεχνολογιών. Το έργο «Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος και Διαδικτυακής Πλατφόρμας, προϋπολογισμού 1.800.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από το Ε.Π. “Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027” για την απλοποίηση και προτυποποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης, χρήσης και επανάχρησης του πολιτιστικού αποθέματος του ΥΠ.ΠΟ και διαχείρισης των αντίστοιχων τελών με τη χρήση ανοιχτών προτύπων και αναδυόμενων τεχνολογιών». Έχει ορίζοντα υλοποίησης το 2027.

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε: «Για τον ΟΔΑΠ και το υπουργείο Πολιτισμού, το νέο πληροφοριακό σύστημα αποτελεί ένα σύγχρονο εργαλείο διοίκησης, ενισχύοντας τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την αποτελεσματικότητα στη διαχείριση των διαδικασιών αδειοδότησης και των οικονομικών ροών. Παράλληλα, συμβάλει στη μείωση του διοικητικού κόστους και των γραφειοκρατικών βαρών, απελευθερώνοντας ανθρώπινους πόρους και προάγοντας την αποδοτική λειτουργία των υπηρεσιών. Για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, η νέα πλατφόρμα θα σηματοδοτήσει μια νέα εποχή απλοποίησης και προσβασιμότητας, παρέχοντας τη δυνατότητα ταχύτερης, ασφαλούς και διαφανούς διεκπεραίωσης των αιτημάτων τους χωρίς φυσική παρουσία και καθυστερήσεις. Επιπλέον, η ψηφιοποίηση και προτυποποίηση των διαδικασιών ενισχύει την αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος της πατρίδας μας, διευκολύνει την προσέλκυση επενδύσεων και ενδυναμώνει τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα προς όφελος της πολιτιστικής ανάπτυξης. Με την ολοκλήρωσή του, το έργο θα αποτελέσει ένα ακόμη λίθο του ψηφιακού μετασχηματισμού του υπουργείου Πολιτισμού και του ΟΔΑΠ, καθιερώνοντας ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό και φιλικό προς τον πολίτη πρότυπο διαχείρισης του πολιτιστικού αποθέματος, που ενισχύει τη διαφάνεια, την αποδοτικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη του πολιτιστικού τομέα της χώρας».

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η υλοποίηση του έργου αναμένεται να αποφέρει σημαντικά οφέλη για όλους τους εμπλεκόμενους. Μέχρι και σήμερα, η υποβολή αιτημάτων για φωτογραφήσεις σε μνημεία, κινηματογραφήσεις σε αρχαιολογικούς χώρους ή διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων απαιτεί σημαντικό χρόνο, φυσική παρουσία και πολλαπλά στάδια επικοινωνίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η νέα πλατφόρμα έρχεται να βελτιώσει τα δεδομένα, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη ψηφιακή εμπειρία από την αρχή μέχρι το τέλος της διαδικασίας. Η πλατφόρμα θα λειτουργεί στο κυβερνητικό νέφος (G-Cloud) και θα ενσωματώνει τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, μηχανικής μάθησης, επεξεργασίας φυσικής γλώσσας, αυτοματοποίησης διαδικασιών (RPA) και γεωχωρικής απεικόνισης (GIS).

Μέσα από ένα φιλικό, διαδραστικό περιβάλλον, οι πολίτες και οι επιχειρήσεις θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα αιτήματά τους για φωτογραφήσεις, κινηματογραφήσεις, εκδηλώσεις, παραγωγή αντιγράφων και απεικονίσεων μνημείων και χώρων, να παρακολουθούν την πορεία των αιτήσεων τους και να ολοκληρώνουν ηλεκτρονικά τις πληρωμές των αντίστοιχων τελών. Η διαδικασία θα υποστηρίζεται από έναν ψηφιακό βοηθό (chatbot), ο οποίος θα παρέχει καθοδήγηση και ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο, βελτιώνοντας την εμπειρία εξυπηρέτησης και μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο απόκρισης. Παράλληλα, το πληροφοριακό σύστημα προσφέρει στα στελέχη του υπουργείου Πολιτισμού και του ΟΔΑΠ ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον διαχείρισης, επιτρέποντας τον αυτοματισμό, την παρακολούθηση και την ανάλυση των ροών εργασίας, με στόχο την ταχύτερη λήψη αποφάσεων και τη βελτιστοποίηση της διοικητικής λειτουργίας.