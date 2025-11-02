Έτσι ξεκίνησαν οι δύο ομάδες

Ο Στρακόσα ήταν κάτω από τα δοκάρια για την ΑΕΚ και τετράδα στην άμυνα οι Ρότα, Ρέλβας, Βίντα και Πένραϊς. Στον άξονα ήταν οι Πινέδα, Μαρίν, στην κορυφή της επίθεσης ο Πιερό και τριάδα πίσω του οι Ζοάο Μάριο, Κοϊτά και Καλοσκάμης.

Ο Παναιτωλικός άρχισε το ματς με τους: Τσάβες, Μαυρία, Σιέλη, Κόγιτς, Στάγιτς, Μπουχαλάκη, Εστεμπάν, Κοντούρη, Μίχαλακ, Ενκολόλο, Άλεξιτς.

Ένα ημίχρονο που θα ξεχαστεί γρήγορα

Η ΑΕΚ μπήκε με διάθεση να πιέσει, να απειλήσει την εστία των Αγρινιωτών και στο 9′ είχε την πρώτη καλή της στιγμή. Ο Ρότα δημιούργησε, ο Καλοσκάμης εκτέλεσε, αλλά ο Τσάβες ήταν σε απόλυτη ετοιμότητα καθώς προέβη σε μία δύσκολη επέμβαση. Στο 15′ ο Μαρίν εκτέλεσε ένα φάουλ σε καλή θέση, με τον Ρέλβας να παίρνει την κεφαλιά από πλεονεκτική θέση, αλλά να στέλνει την μπάλα πάνω από το τέρμα των φιλοξενούμενων.

Στο 24′ η ομάδα του Νίκολιτς αναπτύχθηκε ωραία από τα δεξιά με Ρότα και Μαρίν, αλλά το γύρισμα του τελευταίου δεν ήταν καλό. Με τον Παναιτωλικό δύο λεπτά αργότερα (26′) να έχει την πρώτη καλή στιγμή του στην αναμέτρηση. Ο Μίχαλακ ξεχύθηκε ωραία στην επίθεση, αλλά τελευταία στιγμή τα έκανε θάλασσα, χάνοντας την ευκαιρία για σουτ και κάνοντας ένα γύρισμα της απελπισίας, με τον Στρακόσα να βγάζει εύκολα.

Ο Ρότα στο 31′ έκανε ένα πολύ κακό σουτ το οποίο δεν πέρασε ούτε… άουτ, στο 39′ ο Μάριν έκανε τη σέντρα, ο Καλοσκάμης πήρε την κεφαλιά, αλλά η μπάλα έφυγε έξω, ενώ στο 44′ ο Ζοάο Μάριο έχασε απίθανη ευκαιρία, καθώς με εξουδετερωμένο τον -τραγικό σ’ αυτή τη φάση- Τσάβες, πραγματοποίησε κάκιστο πλασέ με άδειο τέρμα εντός μικρής περιοχής!

Αποφασισμένη για το γκολ μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ, καθώς στο 49′ είχε μία τεράστια ευκαιρία για να σκοράρει. Ο Κοϊτά έκανε ωραία ενέργεια, έδωσε στον Ζοάο Μάριο, εκείνος σούταρε από καλή θέση, αλλά πέτυχε το οριζόντιο δοκάρι του Τσάβες. Στο 57′ φοβερή ενέργεια, προσποίηση του Μαρίν σε αντίπαλο και αντί να σουτάρει πάσαρε λανθασμένα στον Πιερό. Άστοχο γύρισμα στη συνέχεια από αριστερά.

Πέρασε ώρα για να γίνει κάτι πραγματικά αξιοσημείωτο από εκεί και πέρα στον αγώνα. Πρέπει να φτάσουμε στο 74′ για να βρούμε την επόμενη μεγάλη φάση της αναμέτρησης. Εκεί ο Μάριο εκτέλεσε από δεξιά το κόρνερ, ο Γιόβιτς πήρε την κεφαλιά και η άμυνα του Παναιτωλικού έδιωξε την μπάλα με κεφαλιά σχεδόν πάνω στη γραμμή της εστίας! Ενώ στο 77′ ένα σουτ του Γκατσίνοβιτς μπλοκαρίστηκε από τον Τσάβες.

Στο 78′ η ΑΕΚ πέτυχε γκολ. Σέντρα του Ρότα, κεφαλιά του Γιόβιτς, ο Τσάβες σε πρώτο χρόνο απομάκρυνε, αλλά ο Σέρβος επιθετικός πήρε το ριμπάουντ και σκόραρε. Ωστόσο, ο VAR Ευαγγέλου φώναξε σωστά τον διαιτητή Παπαδόπουλο να δει τη φάση και ακύρωσε το γκολ για σπρώξιμο-επιθετικό φάουλ του Σέρβου επιθετικού πάνω στον Χάρη Μαυρία.

Ωστόσο, στο 90+2′ η ΑΕΚ λυτρώθηκε. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων η ΑΕΚ έβγαλε εξαιρετικό συνδυασμό από δεξιά και ο Πινέδα με πλασέ έκανε το τελικό 1-0, χαρίζοντας μία υπερπολύτιμη νίκη στην ομάδα του.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Λάθος του Παπαδόπουλου στο 80′ που δεν είδε κατευθείαν το επιθετικό φάουλ του Γιόβιτς στον Μαυρία. Έστω με τη βοήθεια του VAR όμως έκανε το on-field review και πήρε εν τέλει τη σωστή απόφαση.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Στο 81′ χρειάστηκε η παρέμβαση της τεχνολογίας. Με τον VAR Ευαγγέλου να φωνάζει ορθώς τον διαιτητή Παπαδόπουλο για παράβαση επιθετικού φάουλ του Γιόβιτς πάνω στον Μαυρία, στη φάση που πέτυχε γκολ η ΑΕΚ.

ΣΚΟΡΕΡ: Πινέδα 90+2′

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: Παναιτωλικός – ΑΕΛ (8/11, 17:00) και ΟΦΗ – ΑΕΚ (9/11, 17:30) για τη 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League.