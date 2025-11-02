Μία 32χρονη γυναίκα τραυματίστηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, 25 Οκτωβρίου, στη Λάρισα, όταν το ασανσέρ στο οποίο επέβαινε έπεσε ξαφνικά από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, η γυναίκα απέφυγε τα χειρότερα, ωστόσο υπέστη σοβαρό κάταγμα στο γόνατο. Το περιστατικό σημειώθηκε σε πολυκατοικία στις παλιές Εργατικές Κατοικίες Γιάννουλης, όπου η 32χρονη είχε μεταβεί για να επισκεφθεί φίλη της.

Η τραυματίας μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο της Λάρισας και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ενδέχεται να χρειαστεί χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση του κατάγματος, κάτι που θα αποφασιστεί τις επόμενες ημέρες από τον θεράποντα ιατρό.

Η ίδια και η οικογένειά της αναμένουν την επίσημη έκθεση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τα αίτια του συμβάντος και, αναλόγως με το πόρισμα και την πορεία της υγείας της, δεν αποκλείεται να κινηθούν νομικά.