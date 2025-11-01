Η ετήσια παρέλαση του Halloween στη Νέα Υόρκη επέστρεψε δυναμικά την Παρασκευή, γεμάτη φαντασία, χρώματα και εντυπωσιακά θεάματα. Φέτος, οι συμμετέχοντες υιοθέτησαν το θέμα “Potluck”, τιμώντας τον μεγάλο στρατάρχη City Harvest για το έργο του στη μάχη κατά της πείνας στην πόλη.

«Όλα έχουν να κάνουν με την αφθονία. Υπάρχει αρκετό για όλους, οπότε πρόκειται για μια γιορτή για όλους μας», δήλωσε ένας που συμμετείχε στην παρέλαση ντυμένος Τζον Λένον.

Η παρέλαση ήταν πλούσια σε αξιοθέατα, με την επιστροφή των γιγάντιων μαριονετών, ζωντανή μουσική από όλο τον κόσμο, χορό και έργα τέχνης που καθήλωσαν τους θεατές. Παρά τις χαμηλές θερμοκρασίες και τον δυνατό άνεμο, οι συμμετέχοντες είδαν την εκδήλωση ως μια δημιουργική διέξοδο.

«Όλα έχουν να κάνουν με τη φαντασία και τη σύνδεση. Όταν συνδυάζεις αυτά στη μέση της Νέας Υόρκης, νιώθεις απλώς μαγεία», σχολίασε ο καθηγητής τέχνης Τζέιμς Χάγκερτι.

Η παρέλαση ξεκίνησε στις 7 μ.μ. από την οδό Canal και την Έκτη Λεωφόρο και κατευθύνθηκε προς την 15η Οδό στην Έκτη Λεωφόρο, με τους θεατές να μπορούν να απολαύσουν το θέαμα και στις δύο πλευρές του δρόμου, από την οδό King έως την 15η οδό. VIP εισιτήρια προσέφεραν προνομιακή θέα και καθίσματα.

Το κοινό είχε επίσης την ευκαιρία να συμμετάσχει ενεργά, φορώντας δωρεάν στολές, εφόσον έφτανε στη γωνία Canal και 6ης Λεωφόρου μεταξύ 6:30 μ.μ. και 9 μ.μ.

Μετά την παρέλαση, ακολούθησε το after-party “The Vampire Ball” στο Industry City του Μπρούκλιν, διοργανωμένο από το House of Yes, για όσους ήθελαν να συνεχίσουν τη γιορτή με εισιτήριο.

