Η φετινή γιορτή του Halloween έρχεται να αποδείξει ότι ο τρόμος δεν βρίσκεται μόνο στις καρναβαλικές στολές, αλλά και στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Παρά την τεράστια πτώση στις διεθνείς τιμές των πρώτων υλών, η αγορά της σοκολάτας παραμένει πανάκριβη. Οι καταναλωτές συνεχίζουν να πληρώνουν έως και 13% παραπάνω για τα γλυκίσματα σε σχέση με πέρυσι, ενώ οι βιομηχανίες τροφίμων παλεύουν ακόμη με τα «φαντάσματα» των συμβολαίων που υπεγράφησαν σε εποχές τιμών-ρεκόρ.

Το κακάο, μετά το εκρηκτικό ράλι των τελευταίων δύο ετών, έχει πλέον χάσει τη μισή του αξία, πέφτοντας από τα 11.500 δολάρια τον τόνο στις αρχές του 2025 στα περίπου 6.000 δολάρια. Η ζάχαρη επίσης έχει διορθώσει κατά 25%, φτάνοντας στα 417 δολάρια από τα 666 του 2024. Ωστόσο, οι τιμές αυτές αφορούν το διεθνές εμπόριο και όχι τα προϊόντα που βρίσκουν οι καταναλωτές στο ράφι. Οι περισσότερες εταιρείες χρησιμοποιούν πρώτες ύλες που αγοράστηκαν πριν από 10-12 μήνες, γεγονός που δημιουργεί μια σαφή καθυστέρηση στην προσαρμογή των τιμών λιανικής. Όπως εξηγούν οι αναλυτές της Capital Economics, «οι σοκολατοβιομηχανίες αγοράζουν κακάο έως και έναν χρόνο πριν τα προϊόντα τους βρεθούν στην αγορά».

O φετινός κύκλος παραγωγής βασίζεται ακόμη σε κακάο αγορασμένο πέρυσι σε υψηλές τιμές», και πως δεν αναμένεται ουσιαστική μείωση πριν το επόμενο καλοκαίρι. Παρά ταύτα, εκτιμάται πως ο φετινός Οκτώβριος θα κλείσει με αύξηση πωλήσεων 10% σε σχέση με το 2024, καθώς η εμπορική περίοδος του Halloween αποτελεί μια από τις σημαντικότερες του κλάδου.

Η Wells Fargo, σε πρόσφατη ανάλυσή της, εξηγεί ότι ο κλάδος προσπαθεί να ισορροπήσει με αυξήσεις τιμών, μικρότερες ποσότητες κακάο στις συνταγές ή διαφοροποίηση γεύσεων προκειμένου να περιορίσει τα κόστη. Στο μέτωπο των αγορών, οι μετοχές των μεγάλων εταιρειών σοκολάτας όπως η Lindt, η Hershey, η Mondelez και η Nestlé παραμένουν σταθερές ή ανοδικές, παρά τις πρόσφατες αναταράξεις. Η eToro αναφέρει ότι η πτώση 51% στις τιμές του κακάο επέτρεψε στους παραγωγούς να ανακτήσουν μέρος των περιθωρίων κέρδους τους, υπογραμμίζοντας τη «σπάνια ανθεκτικότητα» του κλάδου: «Οι καταναλωτές μπορεί να κόψουν μεγάλες πολυτέλειες, αλλά σπάνια παραιτούνται από τα μικρά γλυκά τους».

Η κρίση του κακάο φαίνεται πλέον να υποχωρεί. Η βελτίωση των καιρικών συνθηκών στη Δυτική Αφρική και η ανάρρωση των καλλιεργειών σε Ακτή Ελεφαντοστού και Γκάνα —χώρες που καλύπτουν το 55% της παγκόσμιας παραγωγής— έχουν οδηγήσει σε αισιόδοξες εκτιμήσεις για την περίοδο 2025-2026, με προβλεπόμενη υπερπαραγωγή 186.000 τόνων. Σημαντική συμβολή προέρχεται και από τη Νότια Αμερική, με αυξημένες παραγωγές σε Εκουαδόρ, Περού και Κολομβία.

Αντίστοιχα, η ζάχαρη βάζει τέλος σε μια τριετή κρίση που συνδυάστηκε με τον πόλεμο στην Ουκρανία, την εκτόξευση των τιμών ενέργειας και το φαινόμενο Ελ Νίνιο που προκάλεσε μακρές ξηρασίες στην Ασία και στη Βραζιλία. Σήμερα, η αγορά της έχει σταθεροποιηθεί πλήρως, με το αμερικανικό υπουργείο Γεωργίας να προβλέπει ρεκόρ παραγωγής στη Βραζιλία για το 2025-2026, στα 44,7 εκατομμύρια τόνους, αυξημένη κατά 2,3%.

Παρότι οι πρώτες ύλες έχουν ξεπεράσει τον «εφιάλτη» των προηγούμενων ετών, οι επιπτώσεις στη λιανική τιμή των προϊόντων παραμένουν αισθητές. Ο καταναλωτής θα πληρώσει φέτος ακριβά το Halloween, καθώς η αλυσίδα παραγωγής χρειάζεται ακόμα μήνες για να απορροφήσει τη βελτίωση. Αν όλα εξελιχθούν όπως προβλέπουν οι ειδικοί, οι «γλυκές εκπτώσεις» ίσως φτάσουν τελικά όχι φέτος, αλλά στο Halloween του 2026.