Η απόφαση του βασιλιά Καρόλου να εκδιώξει τον αδελφό του, Άντριου, από τη μοναρχία και από την πολυτελή έπαυλη όπου ζούσε για πάνω από δύο δεκαετίες, ήρθε αιφνίδια. Πρόκειται για την απόλυτη ταπείνωση για τον 65χρονο πλέον πρώην πρίγκιπα γνωστό για τα προνόμια και τις ιδιοτροπίες της βασιλικής ζωής.

Ο Άντριου θα μετακομίσει από το Royal Lodge, την έπαυλή του στο κτήμα του Ουίνδσορ, και θα εξοριστεί στο Sandringham Estate, σε μια ήσυχη αγροτική κατοικία, για να ζήσει στην αφάνεια.

Η απόφαση του Μπάκιγχαμ

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε την Πέμπτη το βράδυ ότι ο Άντριου χάνει τον τίτλο του πρίγκιπα και θα είναι από εδώ και στο εξής γνωστός απλώς ως Άντριου Μαουντμπάτεν Γουίνδσορ.

Η δήλωση του Παλατιού ήταν ξεκάθαρη:«Η απόφαση είναι του βασιλιά και έχει άμεση ισχύ. Ο δούκας της Υόρκης απογυμνώνεται από όλους τους τίτλους, τα προνόμια και τις τιμές του».

Ιδιαίτερα αξιοσημείωτη ήταν και η προσθήκη στο τέλος της ανακοίνωσης, που ανέφερε:«Οι σκέψεις της Αυτού Μεγαλειότητος στρέφονται στα θύματα και τους επιζώντες κάθε μορφής κακοποίησης».

Το σκάνδαλο και η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι

Η μοναρχία βρισκόταν υπό ασφυκτική πίεση να επιλύσει το ζήτημα του Άντριου, εν μέσω αναζωπύρωσης της δημόσιας οργής για τις σχέσεις του Τζέφρι Έπσταϊν. Η ένταση κορυφώθηκε μετά την κυκλοφορία των μεταθανάτιων απομνημονευμάτων της Βιρτζίνια Τζιούφρε, η οποία κατηγόρησε τον Άντριου για σεξουαλική κακοποίηση.

Ο ίδιος έχει αρνηθεί επανειλημμένα όλες τις κατηγορίες, ωστόσο το πλήγμα στη δημόσια εικόνα της μοναρχίας ήταν τεράστιο. Πριν από δύο εβδομάδες, είχε παραιτηθεί από τη χρήση των τίτλων του, δηλώνοντας ότι «θέτει το καθήκον προς την οικογένεια και τη χώρα πάνω απ’ όλα». Η παραίτηση αυτή, όμως, δεν ήταν αρκετή να σταματήσει το κύμα αγανάκτησης.

Η βασιλική ιστορικός Κέιτ Γουίλιαμς χαρακτήρισε την κίνηση του βασιλιά Καρόλου «άνευ προηγουμένου»:

«Αυτή είναι μια τεράστια κίνηση από τη βασιλική οικογένεια. Στο παρελθόν, είχαμε περιπτώσεις όπου αφαιρέθηκαν τίτλοι, αλλά ποτέ τόσο δημόσια και τόσο καθοριστικά. Ο Κάρολος δείχνει ότι δεν υπάρχει ανοχή σε σφάλματα κρίσης αυτού του μεγέθους».

Η Γουίλιαμς θύμισε ότι τελευταία φορά που αφαιρέθηκε τίτλος πρίγκιπα σε ανώτερο μέλος της οικογένειας ήταν το 1917, όταν ο Πρίγκιπας Κάρολος Εδουάρδος, εγγονός της Βασίλισσας Βικτωρίας, έχασε τον τίτλο του Δούκα του Όλμπανι επειδή πολέμησε για τη Γερμανία.

Πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις

Η απόφαση του βασιλιά χαιρετίστηκε από πολλούς πολιτικούς.

Η ηγέτιδα των Συντηρητικών Κέμι Μπάντενοχ, δήλωσε ότι «ο βασιλιάς έχει σαφώς αισθανθεί ότι αυτή είναι η σωστή απόφαση για τη βασιλική οικογένεια», προσθέτοντας ωστόσο ότι «πρέπει να ήταν πολύ δύσκολο να ενεργήσει εναντίον του ίδιου του αδελφού του».

Ο ηγέτης των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, από την πλευρά του, ανέφερε πως η κατάσταση του Άντριου «είχε γίνει αβάσταχτη, ντροπιάζοντας το αξίωμά του και φέρνοντας σε δύσκολη θέση τη χώρα».

«Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα προς την ανοικοδόμηση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς μας και την άρση όλων αυτών των θλιβερών διαφορών», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, οι αντιμοναρχικοί δεν φαίνεται να ικανοποιούνται. Ο Γκράχαμ Σμιθ, επικεφαλής της οργάνωσης Republic, δήλωσε: «Η απώλεια ανόητων τίτλων δεν αποτελεί απάντηση σε πολύ σοβαρές κατηγορίες για σεξουαλικά αδικήματα και διαφθορά σε δημόσιους λειτουργούς. Ο Άντριου πρέπει να αντιμετωπίσει τη δικαιοσύνη. Η βασιλική οικογένεια δεν είναι υπεράνω του νόμου».

Παρά την αφαίρεση των τίτλων του, ο Άντριου παραμένει όγδοος στη σειρά διαδοχής. Ωστόσο, βασιλικές πηγές ανέφεραν ότι θα μετακομίσει στο Sandringham, όπου θα του παραχωρηθεί ένα μικρότερο σπίτι και θα λαμβάνει ιδιωτικό εισόδημα από τον Κάρολο.

Ο ίδιος και η πρώην σύζυγός του Σάρα Φέργκιουσον, που ζουν μαζί στο Royal Lodge, θα εγκαταλείψουν την έπαυλη μετά τα Χριστούγεννα. Οι κόρες τους, Βεατρίκη και Ευγενία, διατηρούν τους τίτλους τους ως εγγονές ενός μονάρχη.

Η επόμενη μέρα

Η απόφαση του βασιλιά Καρόλου θεωρείται η πιο σκληρή εσωτερική ενέργεια που έχει γίνει στη βρετανική μοναρχία από την κρίση του 1936, όταν ο Εδουάρδος Η΄ παραιτήθηκε από τον θρόνο για να παντρευτεί τη Γουόλις Σίμπσον.

Πολλοί αναλυτές πιστεύουν ότι η κίνηση αυτή αποτελεί προσπάθεια ελέγχου ζημιών και αποκατάστασης της αξιοπιστίας της βασιλικής οικογένειας. Το αν όμως θα είναι αρκετή για να κατευνάσει την οργή της κοινής γνώμης, μένει να φανεί.

«Δεν πρόκειται για το ότι ο Κάρολος και ο Ουίλιαμ τηρούν σκληρή γραμμή. Πρόκειται για το ότι προσπαθούν να προστατεύσουν τη θέση τους κρατώντας όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απόσταση από τον Άντριου», τόνισε ο Σμιθ.

Τέλος, όπως σημειώνουν βασιλικές πηγές, ο Κάρολος ανέλαβε δράση λόγω των σοβαρών σφαλμάτων κρίσης του αδελφού του, έχοντας την υποστήριξη του διαδόχου, Πρίγκιπα Ουίλιαμ.

