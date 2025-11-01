Η Ελλάδα αποτέλεσε «σταθμό» μιας συστηματικής προσπάθειας του πρίγκιπα Αντριου να αποκομίζει οικονομικά οφέλη, εκμεταλλευόμενος την ιδιότητα του μέλους της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, υποστηρίζει, μιλώντας στα «ΝΕΑ», ο διάσημος βρετανός βασιλικός βιογράφος Άντριου Λάουνι. «Η βασιλική οικογένεια μοιάζει πολύ με μαφιόζικη φαμίλια. Το πιο σοκαριστικό στοιχείο που ανακάλυψα είναι η οικονομική διαφθορά στην καρδιά του βασιλικού οίκου. Σημαίνοντα μέλη της οικογένειας εκμεταλλεύονται τα αξιώματά τους για προσωπικό χρηματικό όφελος. Ο χειρότερος “παραβάτης” είναι ο Αντριου», λέει ο Λάουνι, συγγραφέας του βιβλίου «Entitled» (όρος που περιγράφει εκείνον που θεωρεί ότι πρέπει να τυγχάνει προνομιακής μεταχείρισης), που κυκλοφόρησε τον Αύγουστο – με υπότιτλο «Η άνοδος και η πτώση του οίκου των Γιορκ» – και γρήγορα σκαρφάλωσε στην κορυφή της λίστας με τα ευπώλητα των «Σάντεϊ Τάιμς».

Προχθές το βράδυ έγινε γνωστό ότι, με απόφαση του βασιλιά Κάρολου, ο Άντριου θα απολέσει τον τίτλο του πρίγκιπα (θα αποκαλείται απλώς Αντριου Μαουντμπάτεν – Ουίνδσορ) και θα υποχρεωθεί να εγκαταλείψει την επίσημη κατοικία του, το Royal Lodge. Ο Άντριου υποχρεώθηκε πρόσφατα να αποποιηθεί τη χρήση όλων των τίτλων του, συμπεριλαμβανομένου αυτού του δούκα του Γιορκ, εξαιτίας του μπαράζ αποκαλύψεων για τη σχέση του με τον καταδικασμένο παιδεραστή Τζέφρι Επστιν. «Ο Άντριου εκμεταλλεύτηκε τη θέση που είχε ως ειδικός εμπορικός απεσταλμένος της Βρετανίας. Εστελνε άτομα στο εξωτερικό, για παράδειγμα τις κόρες του, προκειμένου να αναπτύξουν επαφές, τις οποίες στη συνέχεια αξιοποιούσε προς ίδιον όφελος», αναφέρει ο βασιλικός βιογράφος.

Ο Άντριου διετέλεσε ειδικός εντεταλμένος της βρετανικής κυβέρνησης για το διεθνές εμπόριο και τις επενδύσεις μεταξύ 2001 και 2011. «Εβγαλε πολλά λεφτά στη Μέση Ανατολή, όπως και στην Κίνα. Αρκετά από τα χρήματά του προέρχονται από λογαριασμούς σε κινεζικές τράπεζες ή εξωχώριους λογαριασμούς. Αναμείχθηκε σε συμφωνίες στην Αδριατική, στο Μαυροβούνιο, στην κατασκευή μαρινών και ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, ενώ δωροδοκήθηκε με 5 εκατ. δολάρια στο Καζακστάν», σημειώνει ο συγγραφέας, υποστηρίζοντας ότι η βασίλισσα Ελισάβετ ήξερε όσα έκανε ο γιος της, αλλά τον κάλυπτε. «Η βασίλισσα τον προστάτευε. Αρνούνταν να επιτρέψει τη διερεύνηση οποιασδήποτε καταγγελίας εναντίον του, ακόμη και όταν της έφεραν αποδείξεις ότι δωροδοκούνταν ενόσω κατείχε το κρατικό αξίωμά του. Ερχονταν άνθρωποι για να τον καταγγείλουν και τους έλεγαν να σηκωθούν και να φύγουν. Προειδοποιούσαν πρεσβευτές να μην υποβάλλουν αρνητικές εκθέσεις, ειδάλλως το επόμενο πόστο τους θα ήταν στη Νιγηρία!». Κατά τον Λάουνι, «υπήρχαν πολλά σκάνδαλα, αλλά η Ελισάβετ έκλεινε τα μάτια σε ό,τι είχε να κάνει με τον αγαπημένο της γιο. Τσακωνόταν, μάλιστα, με τον πρίγκιπα Φίλιππο (σ.σ.: σύζυγό της και πατέρα του Αντριου), ο οποίος αντιλαμβανόταν ότι η κατάσταση ήταν πολύ άσχημη».

Ο διακεκριμένος βιογράφος της βασιλικής οικογένειας αποκαλεί τον Αντριου, όγδοο στη σειρά διαδοχής του θρόνου, «αξιοθρήνητο τραμπούκο που αντλεί ευχαρίστηση από το να μειώνει τους γύρω του», προσθέτοντας ότι «δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τόσο ο ίδιος όσο και η πρώην σύζυγός του Σάρα Φέργκιουσον είχαν πολύ στενές σχέσεις με τον Επστιν, ο οποίος έστελνε νεαρά κορίτσια στον Αντριου. Πολλά από τα θύματα του πρίγκιπα ήταν Ρωσίδες». Σύμφωνα με τον Λάουνι, ιδρυτή και πρόεδρο της λέσχης The Biographers’ Club του Λονδίνου, «ο βασιλιάς Κάρολος αντιλαμβάνεται τη ζημιά που έχει προκαλέσει ο Αντριου, αλλά είναι αρκετά αδύναμος ώστε να αντιδράσει αποφασιστικά. Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, αντιθέτως, τηρεί πιο σκληρή στάση απέναντί του. Δεν υποφέρει τον Αντριου. Είναι αυτός που θα αναλάβει να ξεκαθαρίσει την κατάσταση, ιδίως στην περίπτωση που ο Κάρολος πεθάνει σύντομα, κάτι που είναι αρκετά πιθανό».

Η βιογραφία του Αντριου, ο οποίος δεν είναι πλέον «ενεργό» μέλος της βασιλικής οικογένειας και του έχουν αφαιρεθεί όλοι οι τίτλοι, είναι βασισμένη σε πολυετή έρευνα και συνεντεύξεις με 300 πρόσωπα. «Ηταν πολύ δύσκολο, διότι οι περισσότεροι δεν ήθελαν να μιλήσουν. Η βασιλική οικογένεια προστατεύεται υπερβολικά, με αποτέλεσμα άτομα όπως ο Αντριου και η Φέργκιουσον να αποφεύγουν τις συνέπειες των πράξεών τους. Δεν υπάρχει έλεγχος, ούτε λογοδοσία», τονίζει ο συγγραφέας. «Επί τέσσερα χρόνια προσπαθούσα να αποκτήσω πρόσβαση στα έγγραφα της περιόδου όταν ο Αντριου ήταν εμπορικός απεσταλμένος. Αυτά τα αρχεία είναι κλειστά, ενώ, κατά τον νόμο, έπρεπε να είναι ανοιχτά. Πρόκειται για μια συνωμοσία με στόχο την προστασία της βασιλικής οικογένειας».

Στο βιβλίο του, το οποίο η «Ντέιλι Μέιλ» χαρακτήρισε ως την «πιο καταστροφική βασιλική βιογραφία που γράφτηκε ποτέ», σημειώνει ακόμη ότι, λίγο πριν από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, «υπήρχε μεγάλη πίεση για να βρεθεί η κατάλληλη σύζυγος για τον Αντριου. Στις υποψήφιες νύφες, σύμφωνα με δημοσίευμα της “Σαν”, συγκαταλέγονταν η δεκαοκτάχρονη τότε πριγκίπισσα Στεφανί του Μονακό και η δεκαεπτάχρονη πριγκίπισσα Αλεξία της Ελλάδας, κόρη του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου»!