Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή νομική «καταιγίδα», καθώς η χιλιανή συμβουλευτική εταιρεία MatchVision κατέθεσε αγωγή αξίας άνω των 20.000.000 ευρώ, κατηγορώντας την UEFA ότι «έκλεψε» τη μορφή της League Phase που εφαρμόζεται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις συλλόγων από το 2024.

Σύμφωνα με το «The Athletic», η αγωγή υποβλήθηκε στην Ισπανία τον Απρίλιο και αρχικά ανατέθηκε σε ένα από τα εμπορικά δικαστήρια της Μαδρίτης, το ίδιο που πρόσφατα απέρριψε την έφεση της UEFA για την υπόθεση της European Super League. Στη συνέχεια, η υπόθεση παραπέμφθηκε στο Διαιτητικό Δικαστήριο Αθλητισμού στη Λωζάνη, το ανώτατο νομικό όργανο του διεθνούς αθλητισμού.

Ο ιδρυτής της MatchVision, Λεάντρο Σάρα, ισχυρίζεται ότι κατοχύρωσε πνευματικά δικαιώματα για το συγκεκριμένο μοντέλο ήδη από το 2006. Το σχέδιό του βασίζεται στη διαίρεση των ομάδων σε γκρουπ ανάλογα με την κατάταξη, και, όπως λέει, είχε παρουσιάσει την ιδέα στους ηγέτες της UEFA το 2013, αλλά και σε σειρά διεθνών αθλητικών συνεδρίων.

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ο Σάρα υποστηρίζει ότι το 2021, υπό την πίεση της απειλής της Super League, η UEFA επιτάχυνε τη μεταρρύθμιση των διοργανώσεών της (Champions League, Europa League και Conference League) και υιοθέτησε ουσιαστικά το μοντέλο που είχε προτείνει η χιλιανή εταιρεία.

Το νέο σύστημα, γνωστό ως ελβετικό μοντέλο, αύξησε τον αριθμό των συμμετεχόντων από 32 σε 36 συλλόγους, με τις ομάδες να κατατάσσονται σε έναν ενιαίο πίνακα και να δίνουν οκτώ αγώνες εναντίον διαφορετικών αντιπάλων. Ο Σάρα θεωρεί ότι η UEFA καταχράστηκε την πνευματική του ιδιοκτησία και προσπάθησε να καλύψει την προέλευση της ιδέας με διαφορετικές ονομασίες.

Η MatchVision ζητά αποζημίωση περίπου 20.000.000 ευρώ, ενώ προσωπικά ο Σάρα διεκδικεί ακόμη 200.000 ευρώ με τόκους τριών σεζόν. Στην αγωγή αναφέρει ότι διαθέτει τεχνικές μελέτες, εγγραφές και μαρτυρίες για να στηρίξει τους ισχυρισμούς της.

Η UEFA, μέχρι στιγμής, δεν έχει αντιδράσει επίσημα, αλλά προηγούμενες δηλώσεις της υπογράμμιζαν ότι οι ισχυρισμοί της MatchVision είναι «στην καλύτερη περίπτωση αβάσιμοι» και ότι θα υπερασπιστεί τη θέση της στο δικαστήριο. Εφόσον η υπόθεση προχωρήσει, θα πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες και πιο εκρηκτικές νομικές διαμάχες στην ιστορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.