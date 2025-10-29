Ο Γάλλος παράγοντας, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, επιτέθηκε φραστικά στους διαιτητές και προχώρησε σε δηλώσεις που θεωρήθηκαν προσβλητικές για τον Σέρβο ρέφερι Νίκολα Νταμπάνοβιτς, αλλά και για την ίδια την UEFA.

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Αντέδρασε άμεσα. Όπως αποκαλύπτει η «Equipe», έχει ήδη ανοίξει πειθαρχικό φάκελο εις βάρος του Λετάν για «ακατάλληλη και απρεπή συμπεριφορά», ενώ δεν αποκλείεται να του επιβληθεί βαριά ποινή – από χρηματικό πρόστιμο έως και προσωρινή απαγόρευση ενασχόλησης με τα καθήκοντά του στην ομάδα.

Το περιστατικό φέρεται να εκτυλίχθηκε στα αποδυτήρια του γηπέδου «Πιέρ Μορουά», όπου ο πρόεδρος της Λιλ εξέφρασε έντονα παράπονα για τις αποφάσεις του διαιτητή στο πρώτο μέρος, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να εμπλέξει – σύμφωνα με τα δημοσιεύματα – ακόμη και τον πρόεδρο της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, υπονοώντας ότι ο ΠΑΟΚ είχε ευνοϊκή μεταχείριση.

Η συμπεριφορά του έχει προκαλέσει δυσφορία ακόμη και στο εσωτερικό της γαλλικής ομάδας, καθώς θεωρείται πως εκθέτει τη Λιλ σε διεθνές επίπεδο, τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ πανηγύριζε μια από τις πιο εντυπωσιακές ευρωπαϊκές νίκες της ιστορίας του.

Η υπόθεση αναμένεται να εξεταστεί τις επόμενες ημέρες από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα της UEFA, με τον Λετάν να κινδυνεύει με σημαντικές κυρώσεις εφόσον κριθεί ένοχος για παραβίαση του άρθρου περί ευπρεπούς συμπεριφοράς αξιωματούχων.