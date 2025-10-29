Το Εφετείο της Μαδρίτης απέρριψε πρόσφατα τις εφέσεις που είχαν υποβάλει η UEFA, η La Liga και η Ισπανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, επικυρώνοντας έτσι για ακόμα μία φορά την υπόθεση της European Super League και ενισχύοντας την επιχειρηματολογία των συλλόγων που την υποστηρίζουν, κυρίως της Ρεάλ Μαδρίτης. Η απόφαση αυτή ενδέχεται να έχει σημαντικές οικονομικές συνέπειες για την ευρωπαϊκή ομοσπονδία, όπως αναφέρει η «AS».

Η La Liga, σε ανακοίνωσή της, τόνισε ότι η δικαστική απόφαση δεν εγκρίνει ή υποστηρίζει κάποιο συγκεκριμένο τουρνουά, ούτε εξετάζει την αρχική μορφή της Super League που ανακοινώθηκε το 2021. Αντίθετα, το δικαστήριο επικεντρώθηκε σε διαδικαστικά θέματα, καθορίζοντας ότι τα συστήματα αδειοδότησης πρέπει να είναι διαφανή, αντικειμενικά και αναθεωρήσιμα.

📄 Comunicado oficial de @LaLiga sobre la sentencia de la Superliga 🚨 LaLiga recuerda que “no avala ningún formato concreto ni el proyecto inicial de la misma” 🗣️ Tebas: “La sentencia no supone en ningún caso un aval a la Superliga” 📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/eMpISAHeXe — El Partidazo de COPE (@partidazocope) October 29, 2025

Η εξέλιξη αυτή ανοίγει τον δρόμο για ενδεχόμενη αγωγή της Super League κατά της UEFA για αποζημιώσεις πολλών εκατομμυρίων ευρώ, με το επιχείρημα ότι οι ενέργειες της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας εμπόδισαν την ανάπτυξη ανταγωνιστικών διοργανώσεων. Τους τελευταίους μήνες, υπήρξαν διαπραγματεύσεις για πιθανό συμβιβασμό, με τη European Super League να προτείνει αλλαγές όπως δωρεάν τηλεοπτικές μεταδόσεις μέσω της πλατφόρμας Unify, μεγαλύτερη συμμετοχή συλλόγων και παικτών στον σχεδιασμό των αγώνων και ενισχυμένη ανταγωνιστικότητα, οι οποίες όμως απορρίφθηκαν από την UEFA.

Το δικαστήριο επισήμανε ότι η πρόθεση της Super League δεν περιορίζεται στην εκκίνηση ενός συγκεκριμένου τουρνουά, αλλά αφορά στην αλλαγή του μονοπωλιακού συστήματος οργάνωσης ποδοσφαιρικών διοργανώσεων στην Ευρώπη. Η UEFA και η FIFA κρίνεται ότι ενήργησαν με τρόπο που απέκλειε ενδεχόμενους ανταγωνιστές, παραβιάζοντας τις αρχές του ελεύθερου ανταγωνισμού.

#ÚLTIMAHORA 🚨 𝐋𝐚 𝐀𝐮𝐝𝐢𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐏𝐫𝐨𝐯𝐢𝐧𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐟𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐚 𝐟𝐚𝐯𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐒𝐮𝐩𝐞𝐫𝐥𝐢𝐠𝐚 📝 Nuevo varapalo judicial para la UEFA, que podría afrontar en las próximas semanas una demanda multimillonaria de la competición que impulsa el Real Madrid ✍️… pic.twitter.com/U2hQ31nMXe — Diario AS (@diarioas) October 29, 2025

Η Ρεάλ Μαδρίτης, μέσω επίσημης ανακοίνωσης, χαρακτήρισε την απόφαση δικαίωση, υπογραμμίζοντας ότι επιβεβαιώνει παραβιάσεις των κανόνων ελεύθερου ανταγωνισμού από την UEFA. Ο σύλλογος δηλώνει έτοιμος να διεκδικήσει αποζημίωση από την UEFA και δεσμεύεται να συνεχίσει τις προσπάθειες για βελτίωση της διακυβέρνησης, της βιωσιμότητας και της εμπειρίας των φιλάθλων στις ευρωπαϊκές διοργάνωσεις.