H είδηση της δημιουργίας της European Super League, πριν από 32 μήνες είχε προκαλέσει την αντίδραση του τότε τότε πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, Μπόρις Τζόνσον και τον πρόεδρο της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας Πρίγκιπα Γουίλιαμ.

Μετά και την «δικαίωση» του δικαστηρίου για τη δημιουργία της European Super League, η πρώτη αγγλική ομάδα, η οποία αντέδρασε επίσημα κατά της συγκεκριμένης διοργάνωσης ήταν η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

«Η θέση μας δεν έχει αλλάξει. Παραμένουμε πλήρως αφοσιωμένοι στη συμμετοχή στις διοργανώσεις της UEFA και στη θετική συνεργασία με την UEFA, την Premier League και άλλους συλλόγους μέσω το ΕΕΣ για τη συνεχή ανάπτυξη του ευρωπαϊκού παιχνιδιού».

Αργότερα η Μάντσεστερ Σίτι, η Τότεναμ και η Τσέλσι δημοσίευσαν παρόμοια μηνύματα σε απόσταση 15 λεπτών η μία από την άλλη, ενώ η Άρσεναλ πρόσθεσε το όνομά της στη λίστα των συλλόγων που αγωνίζονται εναντίον της ESL την Παρασκευή (22/12).

Έτσι, η μοναδική ομάδα από το «Big-6» του αγγλικού ποδοσφαίρου που δεν έχει δημόσια τοποθετηθεί κατά της ESL είναι η Λίβερπουλ. Ωστόσο, ο Τομ Βέρνερ του Fenway Sports Groups ανέφερε στο «Athletic», πριν από ένα χρόνο, ότι, η εν λόγω διοργάνωση είναι «σίγουρα εκτός της ατζέντας της Λίβερπουλ».

🚨❌| Clubs that have REJECTED the Super League:

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manchester United

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manchester City

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Tottenham

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Chelsea

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Celtic

🇵🇹 Porto

🇪🇸 Sevilla

🇪🇸 Valencia

🇪🇸 Atletico Madrid

🇪🇸 Real Sociedad

🇪🇸 Cadiz

🇪🇸 Levante

🇪🇸 Valladolid

🇪🇸 Granada

🇪🇸 Villarreal

🇩🇪 Bayern

🇩🇪 Dortmund

🇨🇵… pic.twitter.com/jzGMfk0XZY

— CentreGoals. (@centregoals) December 21, 2023