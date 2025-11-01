Νέες τιμές ρεύματος ανακοινώνουν σήμερα οι πάροχοι για τα «πράσινα» τιμολόγια, στα οποία παραμένουν περίπου 3,7 εκατομμύρια καταναλωτές. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο έντονης ανόδου στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, που συνεχίζεται για τρίτο συνεχόμενο μήνα, επιβεβαιώνοντας τις ανησυχίες νοικοκυριών και επιχειρήσεων ενόψει χειμώνα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αγοράς, η μέση τιμή εκκαθάρισης διαμορφώθηκε στα 112,36 ευρώ ανά MWh, σημειώνοντας αύξηση 21,11% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο. Η ανοδική αυτή πορεία αναμένεται να επηρεάσει άμεσα τα «πράσινα» και «κίτρινα» τιμολόγια, τα οποία εξαρτώνται από τις διακυμάνσεις της χονδρεμπορικής τιμής.

Το ερώτημα είναι κατά πόσο οι εταιρείες θα απορροφήσουν μέρος του αυξημένου κόστους, όπως είχαν πράξει τον προηγούμενο μήνα η ΔΕΗ και η Metlen. Η στάση τους θα καθορίσει το ύψος των λογαριασμών για εκατομμύρια καταναλωτές.

Καθοριστικός παράγοντας για την αύξηση των τιμών παραμένει η ενισχυμένη συμμετοχή του φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή. Η παραγωγή από ΑΠΕ, κυρίως από αιολικά πάρκα, υποχώρησε λόγω άπνοιας και περιορισμένης ηλιοφάνειας, αυξάνοντας την εξάρτηση από τις μονάδες φυσικού αερίου.

Είναι χαρακτηριστικό ότι την τελευταία ημέρα του μήνα οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας κάλυψαν μόλις το 29,3% της ζήτησης, ενώ οι μονάδες φυσικού αερίου ανέλαβαν το 52,3%. Αυτό οδήγησε τη μέση τιμή της MWh στα 137,55 ευρώ, σημειώνοντας άλμα 25,18% μέσα σε μία ημέρα, με την τιμή αιχμής να φτάνει τα 305,72 ευρώ/MWh.

Παρά το γεγονός ότι τα ελληνικά νοικοκυριά κατέβαλαν, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, χαμηλότερο κόστος ρεύματος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, οι ειδικοί προειδοποιούν για έναν χειμώνα με αυξημένες χρεώσεις. Οι τελικές τιμές θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από τις καιρικές συνθήκες και την ένταση της ζήτησης.