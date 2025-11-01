Δημοφιλή
- 1
Μερομήνια: Νοέμβριος με ανατροπές – Έρχεται η πρώτη σοβαρή κακοκαιρία
- 2
Αμερικανός αγοράζει ολόκληρο χωριό σε εξευτελιστική τιμή στην Ισπανία
- 3
Φοινικούντα: Ποια στοιχεία οδηγούν στο τέλος του θρίλερ
- 4
Μπλε μέλι: Η ελληνική καινοτομία που ξετρελαίνει τους τουρίστες και ταξιδεύει στον κόσμο
- 5
Τριήμερο… δώρο για τους μαθητές – Τι ισχύει για τη σχολική αργία της 17ης Νοεμβρίου
- 6
Επιστροφή ενοικίου και επίδομα 250 ευρώ: Ανακοινώθηκε η ημερομηνία πληρωμής
- 7
Καλαμάτα: Διασωληνωμένος ο 76χρονος που δέχθηκε άγρια πίθεση από τον σκύλο του
- 8
Λαγουβάρδος στα «ΝΕΑ» για λειψυδρία: Αν έχουμε έναν πολύ κακό χειμώνα μπορεί να ζήσουμε καταστάσεις του '90
- 9
Σοκ στην τάξη: Δασκάλα πυροβολήθηκε κοντά στην καρδιά από 6χρονο μαθητή της
- 10
Δωρεάν ταξίδι στην Ευρώπη - Αιτήσεις για 40.000 άτομα
H GAC AION, η νέα φίρμα στην Ελλάδα έρχεται με γκάμα ηλεκτρικών μοντέλων
Η συνεργασία με την GAC AION αποτελεί βασικό μέρος της παγκόσμιας στρατηγικής Accelerate+ που ακολουθεί η Inchcape Hellas και σηματοδοτεί την είσοδό της σε ένα νέο, δυναμικό κεφάλαιο που συνδυάζει την τεχνολογία, τη βιωσιμότητα και την εμπειρία οδήγησης του αύριο.
Μουσείο Mercedes-Benz: Εκοψε 14 εκατομμύρια εισιτήρια
Tο Μουσείο καταγράφει συνολική αύξηση στον αριθμό των επισκεπτών σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, με ένα αυξανόμενο ποσοστό αυτών των επισκεπτών να προέρχεται από το εξωτερικό.
Λεκλέρ: «Δεν είναι το μονοθέσιο που βελτιώθηκε, αλλά η λειτουργία της ομάδας»
Για τις διαδοχικές παρουσίες του στο βάθρο στα δύο τελευταία GP της Formula 1, σε Τέξας και Μεξικό, τοποθετήθηκε ο Σαρλ Λεκλέρ
Το Kia PV5 Cargo καταρρίπτει ένα παγκόσμιο ρεκόρ GUINNESS για ηλεκτρικά ελαφρά επαγγελματικά οχήματα
Το Kia PV5 Cargo, το πρώτο αποκλειστικά ηλεκτρικό ελαφρύ επαγγελματικό όχημα (eLCV) της εταιρείας και μέρος της πρωτοποριακής σειράς Platform Beyond Vehicle (PBV), έσπασε επίσημα έναν τίτλο GUINNESS WORLD RECORDS™.