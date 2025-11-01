Η Ferrari ποντάρει πλέον στο ριζοσπαστικό 2026, που ίσως επιφέρει το πολυπόθητο θαύμα για τους Χάμιλτον – Λεκλέρ.

Πριν από 25 χρόνια, τον Οκτώβριο του 2000, ο αήττητος θρύλος, ο Μίκαελ Σουμάχερ επανέφερε την Ferrari σε τροχιά διακρίσεων, κατακτώντας το πρωτάθλημα οδηγών, μετά από μια 20ετη περίοδο ανομβρίας για την ιταλική ομάδα. Η τελευταία φορά ήταν το 1979 με τον Τζόντι Σέκτερ, να κατακτά για το Μαρανέλο το πρωτάθλημα οδηγών έως ότου περάσουν 21 χρόνια για να δει ξανά κύπελλο η ιταλική ομάδα.

Από το 2000 έως το 2004 η Ferrari μονοπωλούσε τα πρωταθλήματα οδηγών, χωρίς να αφήνει κανένα περιθώριο «κλοπής» μιας και η μονοκρατορία του Σουμάχερ, ήταν αδιαμφισβήτητη. Από το 2004 έως και σήμερα η ιταλική ομάδα κάνει τα πάντα για να βρει το δρόμο του πρωταθλητή (στο πρωτάθλημα κατασκευαστών η τελευταία φορά ήταν το 2008). Κοινώς, η ιστορικότερη ομάδα έχει γνωρίσει μια μακρά περίοδο ανομβρίας που έχει πυροδοτήσει σενάρια ακόμη και αποχώρησης της από το πρωτάθλημα της Formula1.

Σήμερα, η ιταλική ομάδα, με το δίδυμο Χάμιλτον – Λεκλέρ παλεύει να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά, με δύο μονοθέσια που παρουσιάζονται από τις αρχές της χρονιάς υποδεέστερα των προσδοκιών τους.

Την περασμένη Κυριακή, ο «απελπισμένος» Χάμιλτον βγήκε από την αγωνιστική του μελαγχολία, τονίζοντας ότι για πρώτη φορά βλέπει βελτίωση στο μονοθέσιο του, παρόλο που δεν ελπίζει σε κάτι παραπάνω τη φετινή χρονιά.

Μιλώντας για τον αγώνα στις ΗΠΑ, ο Χάμιλτον εμφανίστηκε ιδιαίτερα χαρούμενος τα μικρά σημάδια ανάκαμψης στο μονοθέσιο του. Ο ίδιος ανέφερε χαρακτηριστικά, ότι αυτή τη φορά το μονοθέσιο του ήταν πιο φιλικό από τα προηγούμενα, «ανιαρά» για τη Ferrari γκραν πρι.

Ο βρετανός πρωταθλητής μπορεί να μην έχει καταφέρει να ανέβει έστω και σε ένα πόντιουμ μετά από 20 αγώνες, όμως αρχίζει να βλέπει την ιταλική ομάδα με μεγαλύτερη …συμπάθεια, με γνώμονα ότι μια πρόωρη αποχώρηση του δεν θα του έκανε καλό στο τέλος της καριέρας του.

Από την άλλη πλευρά, ο Σαρλ Λεκλέρ δείχνει έτοιμος να τα δώσει όλα το 2026, χρονιά ριζικών αλλαγών στην Formula1. Ο Μονεγάσκος απέκρουσε τις φήμες περί αποχώρησης του, που αναζωπυρώθηκαν εξαιτίας την καταβαραθρωμένης εικόνας που παρουσιάζει η Scuderia Ferrari. Ίσως η περσινή χρονιά να ήταν η καλύτερη της δεκαετίας για τη Ferrari αφού το 2024, η Scuderia, πάλεψε μέχρι τέλους με τη McLaren για το Πρωτάθλημα Κατασκευαστών. Και φέτος το ιταλικό στρατόπεδο κινείται σε υποτονικούς ρυθμούς , αφού τείνει να ολοκληρώσει τη σεζόν χωρίς νίκη.

Ο Μονεγάσκος παραδέχτηκε πως η Ferrari δεν βρίσκεται στο σημείο που θα ήθελε, όμως εξέφρασε την πεποίθηση του ότι σήμερα, όλοι δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό με στόχο την επιστροφή στις νίκες. Φήμες, αναφέρουν ότι η ομάδα ενόψει των αλλαγών το 2026, ετοιμάζεται να παρουσιάσει ένα άκρως ριζοσπαστικό μονοθέσιο, τόσο σε σχεδίαση όσο και σε τεχνολογία, ώστε να βάλει τέλος στην παρατεταμένη περίοδο χωρίς τίτλους. Επικεφαλής στην ομάδα παραμένει ο Φρεντ Βάσερ, που έχει βάλει όλη τη μαεστρία του ώστε να παραδώσει ένα ανταγωνιστικό μονοθέσιο στο έμπειρο δίδυμο του. Συνοπτικά, το 2026 τα μονοθέσια θα είναι πιο ελαφριά και θα στηρίζονται περισσότερο στην ηλεκτρική ισχύ, με το 50% της ενέργειας να προέρχεται από το υβριδικό σύστημα. Κοινώς, οι ομάδες με τόσες πολλές τεχνικές αλλαγές θα είναι σαν να ανακαλύπτουν τον …τροχό.

Η κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού ετοιμάζεται για το γκραν πρι Βραζιλίας το τριήμερο 7-9 Νοεμβρίου στην πίστα του Ιντερλάγκος. Πρόκειται για τον 21ο αγώνα του 2025, λίγους γύρους πριν το φινάλε.

Το παρθενικό γκραν πρι Βραζιλίας πραγματοποιήθηκε το 1973, με μόλις δύο πίστες να έχουν φιλοξενήσει αγώνα της F1, με τη δεύτερη να είναι στο Ρίο Ντε Τζανέιρο. Το Ιντερλάγκος επέστρεψε στο πρόγραμμα το 1990 στη σημερινή του μορφή. Έχει μήκος 4.309 μέτρα και αποτελείται από 15 στροφές.