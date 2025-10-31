Μπορεί να ακούγεται απίστευτο, όμως είναι αληθινό: η προπονήτρια της Σιάτλ Ρέιν, Λόρα Χάρβεϊ, βρήκε φέτος την πιο απροσδόκητη πηγή έμπνευσης — το ChatGPT. Όπως αποκάλυψε στο «Soccerish Podcast», το τεχνητό εργαλείο της OpenAI τη βοήθησε να καταστρώσει ένα πλάνο που άλλαξε την πορεία της ομάδας της στο πρωτάθλημα NWSL.

«Έγραψα απλώς: τι σύστημα να παίξω;»

Η έμπειρη Αγγλίδα τεχνικός και πρώην προπονήτρια της Άρσεναλ παραδέχθηκε ότι χρησιμοποίησε το ChatGPT στην προετοιμασία της σεζόν, ζητώντας του να αναλύσει τους αντιπάλους και να προτείνει ιδανικά σχήματα.

«Έγραψα “τι σύστημα πρέπει να παίξεις για να νικήσεις τις ομάδες της NWSL;” και μου εμφάνισε όλες τις ομάδες και τις προτεινόμενες διατάξεις. Για δύο από αυτές, έλεγε “να παίξεις με πεντάδα στην άμυνα”. Και το έκανα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την τεχνητή νοημοσύνη… στην πράξη

Η Χάρβεϊ δεν είχε χρησιμοποιήσει ποτέ ξανά διάταξη με τρεις κεντρικούς αμυντικούς και δύο φουλ-μπακ, ωστόσο, αφού μελέτησε τις προτάσεις του chatbot με το τεχνικό της επιτελείο, αποφάσισε να το τολμήσει.

«Το ερευνήσαμε, κάναμε βαθιά ανάλυση, είδαμε πώς θα μπορούσαμε να το προσαρμόσουμε στο παιχνίδι μας και το δοκιμάσαμε. Μας άρεσε. Δούλεψε. Κερδίσαμε το ματς», είπε.

Από προτελευταία σε πλέι οφ

Η αλλαγή αυτή δεν ήταν απλώς ένα πείραμα – αποδείχθηκε τακτική επιτυχία. Η Σιάτλ Ρέιν, που πέρυσι είχε τερματίσει προτελευταία, φέτος βρίσκεται στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας, έχοντας εξασφαλίσει συμμετοχή στα πλέι οφ ενόψει της τελευταίας αγωνιστικής.

Το ποδόσφαιρο στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης

Η ιστορία της Λόρα Χάρβεϊ δείχνει πόσο ραγδαία αλλάζει το ποδόσφαιρο. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι πια μόνο εργαλείο ανάλυσης δεδομένων — μπορεί να γίνει και πηγή έμπνευσης, ακόμη και για τις πιο έμπειρες προπονήτριες. Και, όπως φαίνεται, μερικές φορές… ξέρει να «στήνει» καλύτερα κι από τους ανθρώπους.