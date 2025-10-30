Η αναμέτρηση της 10ης αγωνιστικής της Serie B ανάμεσα στη Γιουβε Στάμπια και τη Μπάρι δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, καθώς ο ιταλικός σύλλογος τέθηκε αιφνιδίως υπό δικαστική εποπτεία.

Ο λόγος

Οι Αρχές εντόπισαν στοιχεία που δείχνουν εκτεταμένη ανάμειξη της Καμόρα, δηλαδή της Μαφίας της Νάπολης, στη λειτουργία της ομάδας. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Εισαγγελίας Νάπολης σε συνεργασία με την Αστυνομία και την Αντιμαφιόζικη Υπηρεσία, οι έρευνες αποκάλυψαν ένα καλά οργανωμένο δίκτυο επιρροής, μέσω του οποίου η συμμορία Ντ’Αλεσάντρο φαίνεται πως είχε καταφέρει να ελέγχει κρίσιμες πτυχές της καθημερινής δραστηριότητας του συλλόγου — από τη διαχείριση των εισιτηρίων και των χώρων εστίασης, έως τις μετακινήσεις της πρώτης ομάδας.

«Οι ποδοσφαιριστές είχαν μόνο μία αποστολή: να παίζουν. Όλα τα υπόλοιπα τα κανόνιζε η Καμόρα», δήλωσε ο εισαγγελέας Νικόλα Γκρατέρι, περιγράφοντας το σύστημα ως «ένα πλήρες πακέτο εγκληματικού ελέγχου».

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σάλο στην Ιταλία, τόσο για την έκταση της διείσδυσης του οργανωμένου εγκλήματος, όσο και για το γεγονός ότι αφορά ομάδα επαγγελματικού επιπέδου της δεύτερης κατηγορίας.

Η Γιουβε Στάμπια, από την πλευρά της, υποστηρίζει ότι οι καταγγελίες αφορούν εξωτερικούς συνεργάτες και όχι μέλη της διοίκησης. Σε επίσημη τοποθέτησή της τονίζει ότι θα συνεργαστεί πλήρως με τους διορισμένους διαχειριστές και θα διακόψει κάθε σχέση με όσους εμπλέκονται, διαβεβαιώνοντας πως δεν τίθεται προς το παρόν ζήτημα αγωνιστικών επιπτώσεων.

