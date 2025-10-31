Η τελετή ενθρόνισης του νέου Αρχιεπισκόπου Μονής Σινά, Φαράν και Ραϊθώ και Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης, κ. Συμεών, πραγματοποιείται σήμερα, Παρασκευή 31 Οκτωβρίου.

Στην τελετή θα παραστεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος, στο περιθώριο της εκδήλωσης, αναμένεται να συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Συμεών, τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, κ. Θεόφιλο Γ΄, καθώς και με εκπροσώπους της σιναϊτικής κοινότητας.

Αύριο, Σάββατο 1 Νοεμβρίου, ο πρωθυπουργός θα παραστεί στα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου, επιβεβαιώνοντας το ευρύτερο πλαίσιο συνεργασίας Ελλάδας και Αιγύπτου.

Ικανοποίηση της Αθήνας για τις συνομιλίες με την Αίγυπτο για την Μονή Σινά

Την ικανοποίησή του για την πρόοδο των επαφών με την αιγυπτιακή κυβέρνηση σχετικά με το καθεστώς της Μονής Σινά, καθώς και την ελπίδα για άμεση επίτευξη οριστικής συμφωνίας που θα ρυθμίζει μια μακραίωνη εκκρεμότητα, εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, σε χαιρετισμό του μετά τη χειροτονία του νέου Αρχιεπισκόπου Συμεών στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να επιβεβαιώσω ότι η συνεργασία αυτή με την αιγυπτιακή κυβέρνηση προχωρεί ικανοποιητικά και ήδη βρισκόμαστε σε μία προκαταρκτική κοινή κατανόηση. Ο τελικός λόγος βεβαίως ανήκει στην Σιναϊτική Αδελφότητα στο πλευρό της οποίας η Ελλάδα είναι έτοιμη να συνεχίσει να στέκεται με αποφασιστικότητα και αυτοπεποίθηση. Ελπίζουμε σύντομα να έχουμε μία συμφωνία η οποία θα διευθετεί κατά τα καλύτερα συμφέροντα της Μονής μία μακροχρόνια, μακραίωνη, εκκρεμότητα προς όφελος της οικουμενικής πολιτιστικής κληρονομιάς».