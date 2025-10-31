Αμετακίνητος στη στάση του ο Μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος, σχετικά με την επίπληξη προς τον διευθυντή του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ζακύνθου, ο οποίος εκφώνησε τον λόγο της 28ης Οκτωβρίου με το πουκάμισο έξω από το παντελόνι του, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου.

«Η εκκλησία δεν μπορεί να ανεχτεί μια τέτοια κατάσταση» συμπλήρωσε υποστηρίζοντας ότι η εμφάνιση του δασκάλου «δεν έχει σημασία για το σπίτι του, τον δρόμο ή το καφενείο, έχει για την εκκλησία» είπε στον ΑΝΤ1 το πρωί της Παρασκευής.

«Στην εκκλησία δυστυχώς ανεχόμαστε τραγικές συμπεριφορές στους ναούς. Άλλο το εκκλησίασμα και άλλος ο ομιλητής στο κέντρο στην Ωραία Πύλη. Δεν θα του έλεγα τίποτα αν δεν ήταν στο κέντρο του ναού» είπε ο κ. Χρυσόστομος λέγοντας, ακόμα, ότι «στο ναό μέσα ήταν και άλλως απρεπώς ενδεδυμένοι και κάνουμε υπομονή αλλά άλλο είναι να πάει στο κέντρο του ναού να μιλήσει»

Όταν, οι δημοσιογράφοι του θύμισαν τη φράση «ελάτε όπως είστε» του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου, ο Μητροπολίτης Δωδώνης απάντησε «εγώ δεν συμφωνούσα με τον Χριστόδουλο σε αυτό, επομένως μην επικαλείστε πρότυπα που δεν ακολουθώ εγώ».

Η απάντηση του διευθυντή του Δημοτικού για την «λεκτική επίθεση» του Μητροπολίτη Δωδώνης

Ο διευθυντής του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ζακύνθου Ηλίας Φλάμπουρας, τοποθετήθηκε σχετικά με τα γεγονότα που σημειώθηκαν στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, όπου πρωταγωνιστικό ρόλο είχε ο ίδιος μαζί με τον μητροπολίτη Δωδώνης, κ. Χρυσόστομο.

Σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο κ. Φλάμπουρας τόνισε ότι δεν είχε καμία πρόθεση να προκαλέσει, ενώ ευχαρίστησε όσους στάθηκαν στο πλευρό του. «Δεν υπήρχε καμία απολύτως πρόθεση να προκαλέσω ή να δημιουργηθεί τέτοια διάσταση στο ζήτημα», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι στο τέλος της ομιλίας του έλαβε τη συμπαράσταση όλων των παρευρισκομένων στον ναό.

Αναλυτικά η δήλωσή του:

Το τελευταίο διάστημα δέχομαι μεγάλη πίεση από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας να τοποθετηθώ σχετικά με το πρόσφατο περιστατικό που συνέβη κατά τη διάρκεια της ομιλίας μου στις 28 Οκτωβρίου.

Επειδή δεν έχω να καταθέσω κάτι περισσότερο πέρα από την απογοήτευσή μου, θα ήθελα να γράψω εδώ δύο λόγια.

Καταρχάς, δεν υπήρχε καμία απολύτως πρόθεση να προκαλέσω ή να δημιουργηθεί τέτοια διάσταση στο ζήτημα.

Αυτό που εισέπραξα στο τέλος της ομιλίας μου από όλους τους παρευρισκομένους ήταν η συμπαράστασή τους απέναντι στην άδικη επίθεση που δέχτηκα. Σε αυτούς μπορείτε να απευθυνθείτε για να τοποθετηθούν.