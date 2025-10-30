Ένταση επικράτησε στη Ζάκυνθο κατά τη διάρκεια της δοξολογίας για την 28η Οκτωβρίου, όταν ο Μητροπολίτης Δωδώνης, Χρυσόστομος, έκανε δημόσια παρατήρηση σε διευθυντή σχολείου για την εμφάνισή του.

Το περιστατικό σημειώθηκε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου, την ώρα που ο διευθυντής του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ζακύνθου, Ηλίας Φλάμπουρας, εκφωνούσε τον πανηγυρικό λόγο.

Ο Μητροπολίτης τον διέκοψε, φωνάζοντας: «Με το πουκάμισο έξω ήρθες να βγάλεις λόγο; Απαράδεκτο, αίσχος!»

Ο διευθυντής διατήρησε την ψυχραιμία του και συνέχισε την ομιλία του χωρίς να απαντήσει, ωστόσο η δημόσια επίπληξη προκάλεσε αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία.

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου εξέδωσε ανακοίνωση, καταδικάζοντας τη στάση του Μητροπολίτη. Όπως τονίζει, οι εκπαιδευτικοί «επιτελούν λειτούργημα με σεβασμό στους μαθητές και στην κοινωνία» και «αξίζουν τον ίδιο σεβασμό από όλους, ανεξαρτήτως ιδιότητας ή θεσμικού ρόλου».

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται επίσης ότι μια τέτοια συμπεριφορά, «ιδίως μέσα σε χώρο λατρείας και μπροστά σε κοινό, δεν συνάδει με τις αξίες του σεβασμού, της ευγένειας και της χριστιανικής αγάπης που η Εκκλησία πρεσβεύει».