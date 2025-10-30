Ο διευθυντής του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ζακύνθου Ηλίας Φλάμπουρας, τοποθετήθηκε σχετικά με τα γεγονότα που σημειώθηκαν στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, όπου πρωταγωνιστικό ρόλο είχε ο ίδιος μαζί με τον μητροπολίτη Δωδώνης, κ. Χρυσόστομο.

Σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο κ. Φλάμπουρας τόνισε ότι δεν είχε καμία πρόθεση να προκαλέσει, ενώ ευχαρίστησε όσους στάθηκαν στο πλευρό του. «Δεν υπήρχε καμία απολύτως πρόθεση να προκαλέσω ή να δημιουργηθεί τέτοια διάσταση στο ζήτημα», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι στο τέλος της ομιλίας του έλαβε τη συμπαράσταση όλων των παρευρισκομένων στον ναό.

Αναλυτικά η δήλωσή του:

Το τελευταίο διάστημα δέχομαι μεγάλη πίεση από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας να τοποθετηθώ σχετικά με το πρόσφατο περιστατικό που συνέβη κατά τη διάρκεια της ομιλίας μου στις 28 Οκτωβρίου.

Επειδή δεν έχω να καταθέσω κάτι περισσότερο πέρα από την απογοήτευσή μου, θα ήθελα να γράψω εδώ δύο λόγια.

Καταρχάς, δεν υπήρχε καμία απολύτως πρόθεση να προκαλέσω ή να δημιουργηθεί τέτοια διάσταση στο ζήτημα.

Αυτό που εισέπραξα στο τέλος της ομιλίας μου από όλους τους παρευρισκομένους ήταν η συμπαράστασή τους απέναντι στην άδικη επίθεση που δέχτηκα. Σε αυτούς μπορείτε να απευθυνθείτε για να τοποθετηθούν.

Στο τέλος του λόγου μου ανέφερα: «Η απάντησή μου σε αυτόν που μου επιτέθηκε είναι ο λόγος που εκφώνησα».

Ανοίξτε και διαβάστε προσεκτικά τον λόγο, όσοι πραγματικά ενδιαφέρεστε, και θα καταλάβετε.

Τέλος, ζητώ συγγνώμη από όλους τους δημοσιογράφους που επίμονα προσπαθούν να επικοινωνήσουν μαζί μου και δεν λαμβάνουν απάντηση. Δεν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο και δεν προτίθεμαι να εμπλακώ σε καμία συζήτηση.

Θα ήθελα, τέλος, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλους όσοι, χωρίς να με γνωρίζουν προσωπικά, μου δείχνουν τη στήριξή τους.

Παράλληλα, στο πλευρό του διευθυντή στέκεται και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου δημοτικού σχολείου, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για τα σχόλια του μητροπολίτη.

Η ανακοίνωση:

«Ως Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ζακύνθου εκφράζουμε τη δυσαρέσκεια μας για τα ατυχή και ανούσια ενδυματολογικά σχόλια που ο μητροπολίτης Δωδώνης, κ. Χρυσόστομος απηύθυνε στον διευθυντή του σχολείου μας, κ. Ηλία Φλάμπουρα κατά την στιγμή που ο τελευταίος εκφωνούσε τον πανηγυρικό λόγο στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων για την 28η Οκτωβρίου. Ο κ. Ηλίας Φλάμπουρας, ως επιστήμονας και παιδαγωγός με πολυετή πείρα έχει δώσει σημεία γραφής στις σχολικές αίθουσες και ως διευθυντής διοικεί με ήθος και ευσυνειδησία ένα σχολείο που μετρά 274 μαθητές και μαθήτριες.

Ως γονείς θεωρούμε απαράδεκτο, άτοπο και άκαιρο να γίνεται ενδυματολογική κριτική εντός Ιερού Ναού και να προσβάλλεται η προσωπικότητα ενός ανθρώπου που στάθηκε να μιλήσει για τις ηρωικές πράξεις των προγόνων μας. Θεωρούμε απαράδεκτο να γίνεται στοχοποίηση, αποδόμηση και αποπροσανατολισμός από την ουσία. Θεωρούμε απαράδεκτο να αναπαράγονται «κουτσομπολιά» στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Θεωρούμε, τέλος, απαράδεκτο να αξιολογείται το κύρος του δημόσιου σχολείου με μη εκπαιδευτικά κριτήρια.

Στεκόμαστε στο πλευρό του Δ/ντη μας για την άδικη λεκτική επίθεση που δέχτηκε για ‘ένα πουκάμισο αδειανό, για μιαν Ελένη’».