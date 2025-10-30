Η Κίνα ενέκρινε τη συμφωνία μεταβίβασης για την εφαρμογή βίντεο μικρής διάρκειας TikTok, όπως δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ. Ο ίδιος σημείωσε ότι η διαδικασία αναμένεται να προχωρήσει μέσα στις επόμενες εβδομάδες και μήνες, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

«Στην Κουάλα Λουμπούρ, ολοκληρώσαμε τη συμφωνία για το TikTok με όρους που ενέκρινε η Κίνα, και αναμένω ότι θα προχωρήσει τις ερχόμενες εβδομάδες και μήνες και θα δούμε επιτέλους μια λύση σε αυτό», δήλωσε στην εκπομπή Fox Business Network, μετά τη συνάντηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας ανέφερε ότι η χώρα θα χειριστεί κατάλληλα τα ζητήματα που σχετίζονται με το TikTok στις συνομιλίες της με τις Ηνωμένες Πολιτείες.