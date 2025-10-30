Ισραηλινά αεροσκάφη και άρματα μάχης βομβάρδισαν σήμερα περιοχές στην ανατολική Γάζα, σύμφωνα με Παλαιστίνιους κατοίκους και αυτόπτες μάρτυρες. Το περιστατικό σημειώθηκε μία ημέρα μετά την ανακοίνωση του Ισραήλ ότι παραμένει προσηλωμένο στην εφαρμογή της υποστηριζόμενης από τις ΗΠΑ συμφωνίας για εκεχειρία, παρά τα νέα θανατηφόρα πλήγματα, όπως μεταδίδει το Reuters.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ισραηλινά αεροσκάφη πραγματοποίησαν δέκα αεροπορικές επιδρομές σε περιοχές ανατολικά της Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Παράλληλα, άρματα μάχης βομβάρδισαν σημεία ανατολικά της Πόλης της Γάζας, στο βόρειο τμήμα του θύλακα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή θάνατοι.

Ο ισραηλινός στρατός γνωστοποίησε ότι εξαπέλυσε πλήγματα «ακριβείας» κατά «τρομοκρατικών υποδομών που αποτελούσαν απειλή για τους στρατιώτες» στις περιοχές που εξακολουθούν να βρίσκονται υπό ισραηλινή κατοχή.

Τα σημερινά πλήγματα αποτελούν νέα δοκιμασία για την εύθραυστη εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου, στη συνεχιζόμενη σύγκρουση ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, σύμφωνα με το Reuters.

Μάρτυρες στη Γάζα ανέφεραν ότι δεν διαπιστώθηκαν επιθέσεις εκτός των περιοχών που ελέγχονται από το Ισραήλ.

Αντίποινα και απώλειες

Από την Τρίτη έως την Τετάρτη, το Ισραήλ προχώρησε σε βομβαρδισμούς ως αντίποινα για τον θάνατο ενός Ισραηλινού στρατιώτη. Οι επιθέσεις προκάλεσαν τον θάνατο 104 ανθρώπων, σύμφωνα με τις αρχές υπό τη Χαμάς που είναι αρμόδιες για την υγεία στον παλαιστινιακό θύλακα.

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι ο στρατιώτης σκοτώθηκε σε επίθεση ενόπλων εντός της λεγόμενης «κίτρινης γραμμής», περιοχής από την οποία είχαν αποσυρθεί οι δυνάμεις του βάσει της συμφωνίας εκεχειρίας. Η Χαμάς αρνείται την κατηγορία αυτή.

Κατηγορίες και αντιδράσεις

Ο ισραηλινός στρατός δημοσιοποίησε κατάλογο με 26 μαχητές που, όπως ανέφερε, αποτέλεσαν στόχο των πρόσφατων επιδρομών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται, σύμφωνα με την ανακοίνωση, διοικητής της Χαμάς που συμμετείχε στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ, η οποία πυροδότησε τον πόλεμο.

Το γραφείο Τύπου της κυβέρνησης της Γάζας, που τελεί υπό τον έλεγχο της Χαμάς, απάντησε ότι ο κατάλογος αποτελεί μέρος μιας «συστηματικής εκστρατείας παραπληροφόρησης» με στόχο τη συγκάλυψη «εγκλημάτων κατά πολιτών στη Γάζα».

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, ανάμεσα στα 104 θύματα των αεροπορικών επιδρομών περιλαμβάνονται 46 παιδιά και 20 γυναίκες.

Διεθνείς παρεμβάσεις

Πηγές προσκείμενες στις διεθνείς προσπάθειες για τη διατήρηση της εκεχειρίας ανέφεραν ότι Αμερικανοί και περιφερειακοί μεσολαβητές παρενέβησαν προκειμένου να αποκατασταθεί η ηρεμία. Ισραήλ και Χαμάς εξακολουθούν να αλληλοκατηγορούνται για την ευθύνη της νέας κλιμάκωσης.