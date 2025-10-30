Ο Ραζβάν Λουτσέσκου και οι παίκτες του αφήνουν πίσω το παιχνίδι Κυπέλλου με την ΑΕΛ στην Τούμπα και στρέφουν άμεσα την προσοχή τους στο εκτός έδρας ματς της Κυριακής με τον Πανσερραϊκό, σε ένα γήπεδο όπου παραδοσιακά ο ΠΑΟΚ δυσκολεύεται.

Οι «ασπρόμαυροι» γνωρίζουν καλά ότι το ταξίδι στις Σέρρες δεν επιτρέπει χαλάρωση — αντιθέτως, απαιτεί ένταση, φρεσκάδα και συγκέντρωση απέναντι σε έναν αντίπαλο που έχει αποδειχθεί επικίνδυνος ειδικά εντός έδρας.

Οι παίκτες έχουν ρεπό σήμερα (30/10) για να ξεκουραστούν ως ένα… δώρο για το 5/5 στις νίκες και η προετοιμασία για τον αγώνα με τον Πανσερραϊκό θα αρχίσει την Παρασκευή (31/10).

Το τεχνικό επιτελείο του ΠΑΟΚ εστιάζει πλέον στη διαχείριση δυνάμεων, καθώς το πρόγραμμα είναι πυκνό και η επόμενη εβδομάδα περιλαμβάνει δύο “τελικούς”: αφού παίξει με τον Πανσερραϊκό εκτός έδρας, πρώτα με τη Γιουνγκ Μπόις στην Τούμπα για το Europa League και στη συνέχεια με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, λίγο πριν τη διακοπή των εθνικών ομάδων.

Ο Λουτσέσκου γνωρίζει ότι η ομάδα του μπαίνει σε ένα κρίσιμο κομμάτι της σεζόν, όπου η σωστή εναλλαγή προσώπων και η ψυχολογική διαχείριση θα παίξουν μεγάλο ρόλο. Ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του τρεις αγώνες σε οκτώ ημέρες, διαφορετικού χαρακτήρα αλλά με κοινό ζητούμενο: τη σταθερότητα.

Η καλή εικόνα των παικτών στα τελευταία παιχνίδια εδωσε στον Ρουμάνο τεχνικό λόγους αισιοδοξίας. Παράλληλα, ορισμένοι βασικοί ποδοσφαιριστές που πήραν ανάσες απέναντι στην ΑΕΛ —όπως οι Σάστρε, Πέλκας, Γιακουμάκης, Παβλένκα, Μπάμπα— επιστρέφουν για να δώσουν ενέργεια και ποιότητα ενόψει του αγώνα στις Σέρρες.

Στο ιατρικό δελτίο, τα νέα είναι ενθαρρυντικά. Οι ενοχλήσεις του Σάστρε και του Πέλκα δεν εμπνέουν ανησυχία, ενώ σταδιακά μπαίνουν σε ρυθμό προπονήσεων και οι τραυματίες που έλειψαν τις προηγούμενες εβδομάδες. Η κατάσταση στο ρόστερ επιτρέπει στον προπονητή να σχεδιάζει συνδυασμούς εμπειρίας και φρεσκάδας, κάτι που αποτελεί ζητούμενο αυτή την περίοδο.

Η αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό θα λειτουργήσει και ως τεστ αντοχών για τον ΠΑΟΚ, που καλείται να δείξει ότι έχει ωριμάσει αγωνιστικά και ψυχολογικά.

Ακολουθεί η Γιουνγκ Μπόις, όπου με νίκη μπορεί να του δώσει εξτρά ώθηση για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League, και μετά το μεγάλο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, που θα κρίνει πολλά για την κορυφή του πρωταθλήματος και το αν θα ειναι ο ΠΑΟΚ πρώτος και στην διακοπή του Νοεμβρίου.

Στο στρατόπεδο του Δικεφάλου επικρατεί ηρεμία, αυτοπεποίθηση και συγκέντρωση στον στόχο. Ο Λουτσέσκου επαναλαμβάνει στους παίκτες του ότι «η συνέπεια είναι το κλειδί», γνωρίζοντας πως η ομάδα του έχει πλέον αποκτήσει τα χαρακτηριστικά μιας μηχανής που λειτουργεί με ρυθμό, πειθαρχία και πίστη στο πλάνο.

Η επόμενη εβδομάδα θα δείξει πολλά για το πού μπορεί να φτάσει φέτος αυτός ο ΠΑΟΚ — μια ομάδα που έχει μάθει να ζει με πίεση, αλλά και να αντλεί δύναμη από αυτήν.