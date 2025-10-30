Δημοφιλή
Η Κρίσταλ Πάλας συνεχίζει το σερί της απέναντι στη Λίβερπουλ – Την απέκλεισε και από το League Cup
Η Κρίσταλ Πάλας έχει μετατραπεί σε… εφιάλτη για τη Λίβερπουλ. Μετά το Community Shield και την Premier League, οι «αετοί» υπέγραψαν και τον αποκλεισμό των «reds» από το Carabao Cup μέσα στο Άνφιλντ!
Η βαθμολογία της Euroleague (pic)
Έτσι διαμορφώνεται η βαθμολογία της Euroleague μετά την ήττα του Ολυμπιακού από τη Μονακό και την ολοκλήρωση της 7ης αγωνιστικής
To πρώτο «σημάδι» του Ράφα, η χαμένη ευκαιρία του Ταμπόρδα και ο αδικημένος Πάντοβιτς
Μόλις στο δεύτερο παιχνίδι του στον πάγκο του Παναθηναϊκού, ο Ράφα Μπενίτεθ ήταν παρεμβατικός και άφησε το πρώτο του… σημάδι. Θέλει τόλμη, θέλει και προπονητική αυτοπεποίθηση – και από αυτά έχει περίσσευμα ο Ισπανός τεχνικός – για να αλλάξει το σύστημα μέσα σε λίγες ημέρες. Κι όμως, ο Μπενίτεθ με τη σιγουριά που έχει αποκτήσει […]
Ολυμπιακός-Μονακό 87-92: Ο απίθανος Ντόρσεϊ δεν ήταν αρκετός για τους «ερυθρόλευκους»
Σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι στο ΣΕΦ, ο Ολυμπιακός πάλεψε με όλες του τις δυνάμεις αλλά δεν απέφυγε την ήττα από την εξαιρετική Μονακό με 92-87