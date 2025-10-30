Η Γιουνγκ Μπόις, η Λουντογκόρετς και τη Μπέτις να δίνουν σήμερα (30/10) αγώνες σε εθνικές διοργανώσεις λίγα 24ωρα πριν τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις και πριν έχουν παιχνίδια για τα πρωταθλήματα τους μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Οι Γιουνγκ Μπόις οι επόμενοι αντίπαλοι του Δικεφάλου στη League Phase, δοκιμάζεται απόψε (21:30) στη Ζυρίχη απέναντι στη Γκρασχόπερς, σε ένα παιχνίδι που μόνο εύκολο δεν μοιάζει.

Οι δευτεραθλητές Ελβετίας μετρούν δύο διαδοχικές νίκες σε πρωτάθλημα και Ευρώπη και θέλουν να τριτώσουν το καλό, προκειμένου να μειώσουν τη διαφορά από την πρωτοπόρο Τουν, η οποία έχει ξεφύγει στο +8 με έναν αγώνα περισσότερο. Ο αγώνας της Ζυρίχης είναι ουσιαστικά πρόβα τζενεράλε για δυο πολύ σημαντικά παιχνίδια για την ομάδα του Τζόρτζιο Κοντόνι.

Αρχικά οι Γιούνγκ Μπόις περιμένουν στην Βέρνη για να φιλοξενήσουν την Βασιλεία την Κυριακή το απόγευμα (17:30) στο ντέρμπι της 12ης αγωνιστικής, ενώ λίγα 24ωρα αργότερα υπάρχει το ταξίδι στη Θεσσαλονίκη, όπου την Πέμπτη το βράδυ (22:00) θα αντιμετωπίσουν τον ΠΑΟΚ στην 4η αγωνιστική της League Phase.

Αποστολές Κυπέλλου για Λουντογκόρετς και Μπέτις

Αγωνιστικές υποχρεώσεις υπάρχουν σήμερα (30/10) τόσο για την Λουντογκόρετς, όσο και η Ρεάλ Μπέτις.

Στη Βουλγαρία, η Λουντογκόρετς ψάχνει ένα restart σε μια σεζόν που δεν έχει ξεκινήσει όπως θα περίμεναν οι φίλοι της. Μετά το αποτυχημένο ξεκίνημα και την πρόσφατη αλλαγή προπονητή με την αποπομπή του Ρουί Μότα, οι «αετοί» του Ράζγκραντ φιλοξενούνται το μεσημέρι (13:30) από την Τσερνομόρετς 1919 για τους «32» του Κυπέλλου Βουλγαρίας.

Η αντίπαλός τους αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία, ωστόσο το ματς αποτελεί ευκαιρία για ψυχολογική ανάταση και επανεκκίνηση, πριν από τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ στις 11 Δεκεμβρίου, στο Ράζγκραντ.

Απόψε το βράδυ (22:00) Ισπανία, η Μπέτις ετοιμάζεται για μια εκτός έδρας αποστολή απέναντι στην ερασιτεχνική Πάλμα ντελ Ρίο για το Κύπελλο Ισπανίας. Η ομάδα του Μανουέλ Πελεγκρίνι θέλει να αφήσει πίσω της την αγωνιστική κάμψη των τελευταίων εβδομάδων, έχοντας συμπληρώσει τρία παιχνίδια χωρίς νίκη σε όλες τις διοργανώσεις.

Η αναμέτρηση με την αδύναμη αντίπαλό της θεωρείται ιδανική ευκαιρία για «ανάσα» και επαναφορά στα θετικά αποτελέσματα, ενώ στον ορίζοντα υπάρχει ήδη το ταξίδι στη Θεσσαλονίκη, στα μέσα Ιανουαρίου, για τη συνάντηση με τον ΠΑΟΚ.