Δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας έχουν αρχίσει να χάνονται σε επιχειρήσεις –με αρχή στις ΗΠΑ- λόγω της επέλασης της τεχνητής νοημοσύνης. Τέτοιες απώλειες θέσεων εργασίας αφορούν υπαλλήλους γραφείου σε διάφορα κλιμάκια της ιεραρχίας, από νέους μέχρι πιο έμπειρους.

Τα στοιχεία που συγκέντρωσε η Wall Street Journal είναι αποκαλυπτικά. Οι μεγάλοι εργοδότες προχωρούν σε περικοπές προσωπικού, κάνοντας μεγάλες απολύσεις σε θέσεις τέτοιων υπαλλήλων «οι οποίοι βασίζονταν σε καλά αμειβόμενες εργασίες γραφείου για να στηρίξουν τις οικογένειές τους και να χρηματοδοτήσουν τις συντάξεις.

Οι περικοπές είναι σημαντικές. Η Amazon ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα ότι θα περικόψει 14.000 εταιρικές θέσεις εργασίας, με σχέδια να καταργήσει τελικά έως και το 10% του τεράστιου εργατικού δυναμικού της που ξεπερνά το 1 εκατ εργαζομένους. Η μεταφορική εταιρεία United Parcel Service (UPS) ανακοίνωσε επίσης στις αρχές της εβδομάδας ότι μείωσε το διοικητικό της δυναμικό κατά περίπου 14.000 άτομα τους τελευταίους 22 μήνες. Η γνωστοποίηση αυτή έγινε λίγες μόνο ημέρες αφότου ο μεγάλος λιανοπωλητής Target ανακοίνωσε ότι θα περικόψει 1.800 εταιρικούς ρόλους. Νωρίτερα τον Οκτώβριο, υπάλληλοι γραφείου από εταιρείες όπως οι Rivian Automotive, Molson Coors, Booz Allen Hamilton και General Motors έλαβαν ειδοποιήσεις για τερματισμό της απασχόλησής τους σε αυτές, ή έμαθαν ότι αυτό θα γίνει σύντομα.

Σχεδόν δύο εκατομμύρια άνθρωποι στις ΗΠΑ είναι άνεργοι για 27 εβδομάδες ή περισσότερο, σύμφωνα με πρόσφατα ομοσπονδιακά στοιχεία» από τις ΗΠΑ, δείχνουν τα στοιχεία.

Οι εξελίξεις ξεκινούν από τις ΗΠΑ όπου κατά κανόνα οι προσλήψεις αλλά και οι απολύσεις είναι πολύ πιο εύκολες και συνηθισμένες σε σύγκριση με ευρωπαϊκές χώρες. Πρόκειται όμως για σημεία των καιρών που δείχνουν το πως έχει αρχίσει να αλλάζει η τεχνολογία την απασχόληση.

Πλέον, όπως σημειώνει η Wall Street Journal, συνολικά δεκάδες χιλιάδες πρόσφατα απολυμένοι υπάλληλοι γραφείου στην Αμερική εισέρχονται σε μια στάσιμη αγορά εργασίας όπου φαινομενικά δεν υπάρχει χώρος για αυτούς.

Οι αιτίες των απολύσεων

Πίσω από το κύμα απολύσεων υπαλλήλων γραφείου βρίσκεται εν μέρει η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) από τις εταιρείες. Οι μάνατζερ που αποφασίζουν για τις αποχωρήσεις αυτές πιστεύουν ή ποντάρουν ότι η ΤΝ θα μπορέσει να αναλάβει καλύτερα και φθηνότερα τα καθήκοντα του προσωπικού που αποχωρεί. Καθώς πολλές από τις μεγάλες αμερικανικές επιχειρήσεις που υιοθετούν με γοργούς ρυθμούς την τεχνητή νοημοσύνη είναι εισηγμένες, οι επενδυτές έχουν πιέσει μάνατζερ σε υψηλότερες βαθμίδες της ιεραρχίας οι οποίοι παραμένουν, να εργάζονται πιο αποτελεσματικά με λιγότερους υπαλλήλους. Παράγοντες που οδηγούν σε βραδύτερες προσλήψεις περιλαμβάνουν επίσης εκτός από την ΤΝ την πολιτική αβεβαιότητα και το υψηλότερο εργατικό κόστος.

Συνολικά, αυτοί οι παράγοντες αναδιαμορφώνουν την εικόνα της εργασίας γραφείου στις ΗΠΑ, αφήνοντας τους επικεφαλής που παραμένουν με περισσότερους υπαλλήλους να επιβλέπουν μεγαλύτερο αριθμό αυτών και σε λιγότερο χρόνο για προσωπικές επαφές. Παράλληλα, επιβαρύνουν τους υπαλλήλους που παραμένουν στις επιχειρήσεις οι οποίοι διατηρούν μεν τις θέσεις απασχόλησής τους, αλλά με βαρύτερο φόρτο εργασίας, σημειώνεται.

Οι συνεχείς αναδιαρθρώσεις, απολύσεις και αποχωρήσεις έχουν δημιουργήσει αίσθημα ανασφάλειας τόσο για τους διευθυντές όσο και για το προσωπικό. Επίσης, πλήττει και το ηθικό για όσους αναζητούν εργασία. Περίπου το 20% των Αμερικανών που συμμετείχαν σε έρευνα της εταιρείας WSJ-NORC φέτος δήλωσαν ότι ήταν πολύ ή εξαιρετικά σίγουροι ότι θα μπορούσαν να βρουν μια καλή δουλειά αν το ήθελαν, ποσοστό χαμηλότερο από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια, αναφέρει η WSJ.