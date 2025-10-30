Η κυβέρνηση κατηγορείται ότι μετατρέπει τη λειψυδρία σε κοινωνική αδικία, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση του υπεύθυνου Κ.Τ.Ε. Περιβάλλοντος και του τομέα Περιβάλλοντος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής. Όπως αναφέρεται, η εξαγγελία για επενδύσεις ύψους 2,5 δισ. ευρώ στο νερό αποτελεί «παραδοχή διαχρονικής αδράνειας» απέναντι στο πιο κρίσιμο εθνικό αγαθό.

Η ανακοίνωση επισημαίνει ότι η κυβέρνηση προχώρησε σε μέτρα μόνο όταν η υδατική πίεση στην Αττική έφτασε στο κόκκινο, με τα αποθέματα να μειώνονται από 902 σε 377 εκατ. κυβικά μέτρα. Τα έργα που χαρακτηρίζονται «κατεπείγοντα» αναμένεται να ολοκληρωθούν το 2029.

Κατά το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, η κυβέρνηση επιχειρεί καθυστερημένα να διαχειριστεί μια κρίση που η ίδια προκάλεσε, λόγω ανευθυνότητας και έλλειψης στρατηγικού σχεδίου.

Έλλειψη Εθνικής Στρατηγικής και Κεντρικού Φορέα

Η ανακοίνωση τονίζει ότι αντί για ολοκληρωμένο σχέδιο, η κυβέρνηση επιλέγει αποσπασματικά μέτρα. Η απουσία Εθνικής Στρατηγικής για το νερό και Κεντρικού Δημόσιου Φορέα, βασισμένου σε επιστημονικά δεδομένα, οδηγεί τη χώρα σε αδιέξοδο.

Η διαχείριση του νερού, σύμφωνα με το κόμμα, απαιτεί ενιαίο σχεδιασμό, διαφάνεια και τεχνογνωσία, όχι πολιτικές σκοπιμότητες.

Το κόστος στους πολίτες

Το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ καταγγέλλει ότι η κυβέρνηση επιλέγει να μετακυλίσει το κόστος στους πολίτες, με αυξήσεις 2-3 ευρώ στους λογαριασμούς ύδατος, αντί να χρηματοδοτήσει εγκαίρως τις υποδομές με εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους.

Το μέτρο χαρακτηρίζεται «άδικο και κοινωνικά ανάλγητο». Το κόμμα ζητά δίκαιη τιμολογιακή πολιτική με κοινωνικά κριτήρια, επισημαίνοντας ότι οι μεγάλοι χρήστες, όπως βιομηχανίες και τουριστικές μονάδες, πρέπει να επιβαρυνθούν περισσότερο.

Εγκατάλειψη της Περιφέρειας

Η ανακοίνωση αναφέρει ότι η κυβέρνηση επικεντρώνεται σε Αττική και Θεσσαλονίκη, αφήνοντας την Περιφέρεια να «βάλει πλάτη». Οι άνυδρες περιοχές της χώρας, σημειώνεται, μένουν εκτός σχεδίου, με πρόχειρα έργα αφαλάτωσης και χωρίς μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.

Το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ υπογραμμίζει ότι η ανακύκλωση νερού, όπως στην Ψυττάλεια, και η αντιμετώπιση των διαρροών στα δίκτυα πρέπει να αποτελούν βασικές προτεραιότητες και όχι δευτερεύοντα ζητήματα.

Στο τέλος της ανακοίνωσης τονίζεται ότι η αντιμετώπιση της λειψυδρίας απαιτεί εθνικό σχέδιο, κοινωνική ευαισθησία και τεχνοκρατική επάρκεια. Το κόμμα καλεί την κυβέρνηση να ακυρώσει άμεσα τις αυξήσεις και να δημιουργήσει έναν Κεντρικό Δημόσιο Φορέα για το Νερό, που θα υπηρετεί το κοινωνικό συμφέρον και όχι τις επικοινωνιακές ανάγκες του Μαξίμου.