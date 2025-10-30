Σε νέες αιχμές κατά του ΠΑΣΟΚ προχώρησαν πηγές της Νέας Δημοκρατίας αναφορικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, υποστηρίζοντας ότι οι τελευταίες καταθέσεις στην εξεταστική επιτροπή επιβεβαιώνουν πως τη «μήτρα του προβλήματος» αποτελούν τα Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων (ΚΥΔ). Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η κατάθεση εκπροσώπου της εταιρείας Cognitera ενίσχυσε την πεποίθηση ότι οι εταιρείες Neuropublic, Cognitera και ΓΑΙΑ Επιχειρείν λειτουργούν ως «συγκοινωνούντα δοχεία», με στελέχη που μετακινούνται διαρκώς μεταξύ τους.

Οι κύκλοι της ΝΔ κατηγορούν το ΠΑΣΟΚ ότι, ενώ μιλά για «διαφάνεια», αποφεύγει να ρίξει φως στην υπόθεση. «Το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη, με τα μέλη του στην εξεταστική επιτροπή, κάνει ό,τι μπορεί για να μην υπάρξει φως στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ενδεικτική είναι η άρνηση της Χαριλάου Τρικούπη να κληθεί ως μάρτυρας ο διευθύνων σύμβουλος της Cognitera, Ιωάννης Κουφουδάκης. Όπως υποστηρίζουν, η κατάθεσή του θα μπορούσε να φωτίσει κρίσιμα σημεία σχετικά με τη διαχείριση του πληροφοριακού συστήματος του Οργανισμού.

Όπως τόνισε και ο εισηγητής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης, τα βασικά στελέχη των δύο εταιρειών που διαχειρίζονταν το πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ είχαν διαχρονικά πολιτικές αναφορές στο ΠΑΣΟΚ. Η Νέα Δημοκρατία επιμένει ότι η άκρη του νήματος βρίσκεται στη Neuropublic, από την οποία προήλθαν στελέχη που στη συνέχεια ίδρυσαν την Cognitera μαζί με ορισμένες Ενώσεις.

Στη δικογραφία, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, περιλαμβάνεται αναφορά αυτοδιοικητικού παράγοντα της Βόρειας Ελλάδας, ο οποίος καταθέτει ότι συγκεκριμένο πρόσωπο διαβεβαίωνε κτηνοτρόφους πως θα εξασφαλίσει τα δικαιώματα ενίσχυσης, ακόμη και χωρίς τίτλους ιδιοκτησίας. Το ίδιο πρόσωπο φέρεται να επικαλούνταν τις σχέσεις του με την Cognitera S.A., η οποία «του έκανε την κατανομή» των εκτάσεων, εμφανίζοντας ακόμη και δημόσιες εκτάσεις ως «επιλέξιμες» για ενίσχυση.

«Η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να ακολουθήσει το ΠΑΣΟΚ στο παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι. Θα επιμείνει στη διερεύνηση της υπόθεσης σε βάθος, γιατί αυτό απαιτούν οι πολίτες», καταλήγουν οι ίδιες πηγές.