«Ίσως ήταν λάθος» που έμεινε άδεια η καρέκλα του Νίκου Ανδρουλάκη στην κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου, δήλωσε ο Παύλος Γερουλάνος μιλώντας στον ΣΚΑΪ. «Το ΠΑΣΟΚ ήταν εκεί. Ακόμα κι αν πάρει κανείς τα μικρά ή τα μεγάλα λάθη, που μπορούν να γίνουν οποιαδήποτε στιγμή, δεν είναι αυτά που σε καθορίζουν», ανέφερε χαρακτηριστικά, όταν ρωτήθηκε για την μεγάλη εικόνα που μπορεί να σχηματίζεται από την συσσώρευση τέτοιων λαθών.

«Λάθη θα γίνονται πάντα, στο χέρι μας είναι να τα διορθώνουμε. Αυτά τα λάθη δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να καθηλώσουν σήμερα τα στελέχη μας, η δουλειά των οποίων είναι να βγούμε μπροστά και να μιλήσουμε για το ΠΑΣΟΚ. Το τελευταίο Σαββατοκύριακο ένιωσα ένα κράτημα και το σημαντικό είναι να καταλάβουμε ότι αυτή είναι η ώρα να βγούμε έξω, το έδαφος είναι εύφορο, το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είναι καλό και πρέπει όλοι να κινητοποιηθούμε για να βγούμε μπροστά», επεσήμανε.

«Η δουλειά έχει ξεκινήσει, τα στελέχη μας είναι έξω, και πιστεύω ότι αυτό θα κορυφωθεί με ένα συνέδριο το οποίο θα δείξει ένα ΠΑΣΟΚ έτοιμο, δυναμικό», ανέφερε, υπενθυμίζοντας την κορυφαία εσωκομματική διαδικασία που μόλις έχει αρχίσει να οργανώνεται -η πρώτη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου, στην οποία ο Γερουλάνος συμμετέχει, συνεδριάζει την Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου.

Περιγράφοντας τις διαφορετικές εκδοχές για την επόμενη μέρα που ακούγονται για το ΠΑΣΟΚ, είπε πως ένα κόμμα σαν το ΠΑΣΟΚ είναι «κόμμα σύνθεσης» και, ως εκ τούτου, «θα ακουστούν διαφορετικές απόψεις -εμένα αυτό δεν με φοβίζει καθόλου, αντίθετα. Σας λέω ότι η σοβαρή πολιτική συζήτηση, που συνθέτει απόψεις, είναι αυτή που δίνει πραγματικά στον χώρο μας δύναμη. Οι αντιπαραθέσεις δεν με ανησυχούν, δεν μπορεί το δικό μας κόμμα να μην έχει αιχμές, να μην έχει προτάσεις. Η δουλειά μας είναι να συνθέτουμε, σε επιμέρους θέματα θα υπάρχουν διαφωνίες. Το θέμα είναι αν όλοι είμαστε έτοιμοι να παλέψουμε για το κοινό καλό και δεν βλέπω κανέναν να μην είναι σε αυτή την κατεύθυνση», επεσήμανε -χωρίς αιχμές, επί της ουσίας, για πρώην συνυποψηφίους του.

Αναφερόμενος στην προοπτική του κόμματος Τσίπρα, σχολίασε πως «η προοπτική ενός κόμματος πετυχαίνει την συσπείρωση εκείνων των δυνάμεων», ενώ στο ΠΑΣΟΚ μιλούν για πολίτες «που έχουν απομακρυνθεί από την κάλπη και αυτή τη στιγμή δεν κινητοποιούνται». Ερωτώμενος για την στασιμότητα που δείχνουν για το κόμμα του οι δημοσκοπήσεις, είπε πως ακριβώς αυτή η μερίδα πολιτών που δεν ασχολείται «έδειχνε μια ανοχή προς τον Πρωθυπουργό, έδειχνε πως είχε αντιστάσεις. Τους τελευταίους δύο-τρεις αυτό έχει αλλάξει. Ο κόσμος αρχίζει και περιμένει μια πολιτική αλλαγή. Και εκεί είναι πολύ εύφορο το έδαφος για το ΠΑΣΟΚ να ασκήσει την αντιπολίτευση που πρέπει και να παρουσιάσει το πρόγραμμά του».