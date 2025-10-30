Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση για έκτο 24ωρο παραμένει στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας η 70χρονη γυναίκα από τη Γλυφάδα, η οποία δέχθηκε απρόκλητη επίθεση από έναν 38χρονο άστεγο την ώρα που τάιζε τα αδέσποτα γατάκια της γειτονιάς στη Μαρίνα Γλυφάδας.

Σε βάρος του 38χρονου εκκρεμούσε μια απόφαση για εγκλεισμό από το 2024 η οποία δημοσιεύθηκε 6 μήνες αργότερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 38χρονος φαίνεται ότι νοσηλευόταν αρκετές φορές και παράλληλα υπήρχαν και οι συλλήψεις για μικροαδικήματα.

Μόνο τον Μάιο και τον Ιούλιο του 2025 είχε φύγει δύο φορές από το Αιγινήτειο και μια από την Ψυχιατρική Κλινική της Νίκαιας αλλά από το 2016 μπαινόβγαινε και σε άλλα ιδρύματα.

Όπως προκύπτει από την έρευνα ο άνδρας είχε διαπληκτιστεί με την γυναίκα 3-4 μέρες νωρίτερα και είχε απειλήσει την γυναίκα. Η αστυνομία είχε βρεθεί στο σημείο και είχε καταγράψει το περιστατικό. Ωστόσο ο άνδρας συνέχιζε να μένει σε αυτό το παράπηγμα στην Μαρίνα και προκαλούσε τον φόβο.

Τι είπε φίλη της 70χρονης στο MEGA

«Η γυναίκα ερχόταν κάθε πρωί και τάιζε τα γατάκια της. ο άνδρας βγήκε από το σημείο που έμενε και της είπε «σήκω φύγε». Πάει να φύγει η κυρία και αυτός πήρε μια πέτρα και την χτύπησε στο κεφάλι. Εμείς κολυμπούσαμε εδώ και δεν την είδαμε, καταλάβαμε ότι αργούσε να έρθει και εκείνη την στιγμή είδαμε έναν κύριο που την βρήκε και καλέσαμε ασθενοφόρο, ήταν αιμόφυρτη και δεν μπορούσε να μιλήσει. Μάλλον την είχε απειλήσει και νωρίτερα και της είχαμε πει να μην ξαναπάει εκεί πέρα. Δεν μας πλησίαζε εκεί που κολυμπούσαμε δεν είχαμε επαφή μαζί του», ανέφερε η γυναίκα, φίλη της 70χρονης που νοσηλεύεται.

Το χρονικό

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της 24ης Οκτωβρίου, στη 2η Μαρίνα Γλυφάδας.

Ο δράστης, χωρίς καμία προειδοποίηση, χτύπησε την άτυχη γυναίκα πισώπλατα στο κεφάλι με μια πέτρα και προσπάθησε να διαφύγει, αφήνοντάς τη αιμόφυρτη στο σημείο.