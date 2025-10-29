«Μάχη» για να κρατηθεί στη ζωή δίνει για πέμπτη ημέρα διασωληνωμένη στην εντατική η 70χρονη που δέχτηκε επίθεση με μια βαριά πέτρα στο κεφάλι από έναν άστεγο στη Γλυφάδα, την ώρα που σκυμμένη τάιζε αδέσποτα γατάκια.

Μιλώντας στο MEGA η κόρη της είπε για την κατάσταση της υγείας της 70χρονης μητέρας της, ότι «υπάρχει μία πολύ πολύ μικρή άνοδος, αλλά συγχρόνως είναι και κρίσιμη. Την έχουν σε καταστολή, δεν μπορούν να την έχουν ώρα ξύπνια. Δεν γίνεται, στρεσάρεται το κεφάλι της. Έχει υποστεί πολύ μεγάλη ζημιά. Είδαν ότι η αριστερή της πλευρά δεν αντιδρούσε». Όπως διαπιστώθηκε, ο 38χρονος είναι ένα άτομο με σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα, με πολλές νοσηλείες σε ιδρύματα, άστεγος, αλλά και με ποινικό παρελθόν.

Πρώτη φορά συνελήφθη τον Δεκέμβριο του ’23 για απειλή και εξύβριση. Έκτοτε συνελήφθη άλλες τέσσερις φορές για κλοπή, οπλοκατοχή, φθορά ξένης περιουσίας. Σε διάστημα δύο μηνών, τον Μάιο και τον Ιούλιο του ’25, είχε αποδράσει από την ψυχιατρική κλινική στο Αιγινήτειο και από το ψυχιατρικό νοσοκομείο Νίκαιας. Όπως αποκαλύπτεται μάλιστα, ο άνθρωπος αυτός ήταν στον δρόμο, ενώ εκκρεμούσε δικαστική απόφαση για τον εγκλεισμό του.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο MEGA και ερωτηθείσα σχετικά, είπε ότι «είναι δύσκολη η διαχείριση τέτοιων ατόμων και από την πλευρά τη δική μας και φυσικά από τη Δικαιοσύνη, η οποία συνήθως τους παραπέμπει για ακούσια νοσηλεία σε ένα ψυχιατρικό ίδρυμα». Ο πρόεδρςο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, είοπε από την πλευρά του ότι «πράγματι ο ασθενής αυτός νοσηλεύτηκε στο Δρομοκαΐτειο από το 2016 κάμποσες φορές. Όμως έπαιρνε εξιτήριο, δεν υπήρχε δικαστική απόφαση για εγκλεισμό ή κάτι άλλο. Και ταυτόχρονα, όσες φορές είχε φύγει χωρίς εντολή γιατρού, ειδοποιήθηκε η αστυνομία και τον ξαναέφερνε πίσω».

Όπως προκύπτει, ο 38χρονος λίγες ημέρες πριν φέρεται να είχε απειλήσει ξανά την 70χρονη. Είχε κληθεί η Αστυνομία, με τη γυναίκα να έχει καταγράψει το περιστατικό σε φωτογραφίες στο κινητό της. Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, η τελευταία απόφαση για εγκλεισμό του 38χρονου εκδικάστηκε τον Σεπτέμβριο του ’24 και κοινοποιήθηκε έξι μήνες μετά.