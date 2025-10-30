Με σταθερή στρατηγική δέσμευση στη βιώσιμη ανάπτυξη και την περιβαλλοντική υπευθυνότητα, η Εθνική Τράπεζα συμμετέχει ενεργά σε έναν ακόμη κύκλο του Προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συνεχίζοντας τη διαχρονική και έμπρακτη υποστήριξή της σε δράσεις που προωθούν την ενεργειακή εξοικονόμηση και την αναβάθμιση του περιβάλλοντος και των συνθηκών διαβίωσης.

Για μια ακόμη χρονιά στέκεται δίπλα στους ωφελούμενους του Προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2025, προσφέροντάς τους ολοκληρωμένη υποστήριξη και καθοδήγηση, αλλά και μια σειρά επιπλέον προνομίων για την άμεση και πλήρη κάλυψη επισκευαστικών και άλλων αναγκών που ενδέχεται να προκύψουν.

Όσοι είστε ωφελούμενοι του Προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2025, επιλέγοντας την Εθνική Τράπεζα για τη συμμετοχή σας ή/και τη χρηματοδότησή σας, επωφελείστε όχι μόνο από την επιχορήγηση ή/και τη χρηματοδότηση με 100% επιδότηση επιτοκίου μέσω του Προγράμματος, αλλά και από τη δυνατότητα να λάβετε επιπλέον Προσωπικό Δάνειο Εξπρές ή/και επισκευαστικό Δάνειο Εστία Ανακαίνιση χωρίς εξασφαλίσεις με προνομιακό επιτόκιο και μηδενικά έξοδα.

Έτσι, μπορείτε να καλύψετε εκτός από την κτιριακή ενεργειακή αναβάθμιση και άλλες επισκευαστικές και λοιπές ανάγκες που τυχόν δεν υπάγονται στις επιλέξιμες δαπάνες του Προγράμματος.

Παράλληλα, στην Εθνική Τράπεζα θα βρείτε:

Ολιστική προσέγγιση συμμετοχής στο Πρόγραμμα και υποστήριξη από την αρχή μέχρι το τέλος της διαδικασίας, με συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.

συμμετοχής στο Πρόγραμμα και υποστήριξη από την αρχή μέχρι το τέλος της διαδικασίας, με συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Άρτια τεχνογνωσία και εμπειρία λόγω της επιτυχημένης συμμετοχής της Εθνικής Τράπεζας σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του Προγράμματος.

λόγω της επιτυχημένης συμμετοχής της Εθνικής Τράπεζας σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του Προγράμματος. Συνεργασία με εξειδικευμένη εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες one stop shop (δίκτυο ενεργειακών επιθεωρητών, τεχνικών συμβούλων, κατασκευαστών, προμηθευτών κ.λπ.)

που παρέχει υπηρεσίες one stop shop (δίκτυο ενεργειακών επιθεωρητών, τεχνικών συμβούλων, κατασκευαστών, προμηθευτών κ.λπ.) Εύκολες και γρήγορες διαδικασίες εξυπηρέτησης.

Ανακαινίστε την κατοικία σας προνομιακά και εξοικονομήστε με σιγουριά, φυσικά, με την Εθνική Τράπεζα.

Ενημερωθείτε αναλυτικά στο nbg.gr και στο 210 6905200 (εξειδικευμένος συνεργάτης της Εθνικής Τράπεζας για το Πρόγραμμα) ή συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος που θα βρείτε εδώ.

Γενικές πληροφορίες για το Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»

Το Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ αποτελεί μια από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες του ελληνικού κράτους για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης. Το «Εξοικονομώ 2025 εντάσσεται στα εμβληματικά έργα και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ο προϋπολογισμός του ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2025 ανέρχεται στα € 434 εκατ., ενώ περιλαμβάνει ξεχωριστά κίνητρα για τη στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών και των πληγέντων ομάδων πληθυσμού, τόσο με τη μορφή αυξημένου ποσοστού επιχορηγήσεων, όσο και μέσω της πρόβλεψης χωριστού προϋπολογισμού ειδικά για αυτά.

Το Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2025 συνεχίζει την παράδοση των προηγούμενων 16 ετών, προσφέροντας κίνητρα και χρηματοδοτικά εργαλεία για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών και κτιρίων, με κύριο στόχο:

τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων μέσω της βελτίωσης της μόνωσης, της αναβάθμισης των συστημάτων θέρμανσης και ψύξης και της εγκατάστασης συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, αλλά και τη βελτίωση των καθημερινών συνθηκών διαβίωσης, άνεσης, ασφάλειας και υγείας των πολιτών κατά τη χρήση των κτιρίων αυτών.

μέσω της βελτίωσης της μόνωσης, της αναβάθμισης των συστημάτων θέρμανσης και ψύξης και της εγκατάστασης συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, αλλά και τη βελτίωση των καθημερινών συνθηκών διαβίωσης, άνεσης, ασφάλειας και υγείας των πολιτών κατά τη χρήση των κτιρίων αυτών. την περιβαλλοντική βιωσιμότητα : μέσω της προώθησης της χρήσης πράσινων τεχνολογιών και της μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

: μέσω της προώθησης της χρήσης πράσινων τεχνολογιών και της μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. την επίτευξη οικονομικού οφέλους: Η μείωση των ενεργειακών δαπανών συμβάλλει στην εξοικονόμηση χρημάτων για τους ιδιοκτήτες των κτιρίων, ενώ παράλληλα ενισχύει την αγορά εργασίας μέσω της ζήτησης για εξειδικευμένα εργατικά χέρια και υλικά.

Οι παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης που επιδοτούνται μέσω του Προγράμματος αφορούν:

Αντικατάσταση κουφωμάτων και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης και αερισμού

Τοποθέτηση ή αναβάθμιση θερμομόνωσης

Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης / ψύξης

Εγκατάσταση συστήματος παροχής ζεστού νερού με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας (έξυπνα συστήματα διαχείρισης ενέργειας «smart home»)

Το Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2025 υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU