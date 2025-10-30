Η ιατροδικαστική εξέταση επιβεβαιώνει τη σφοδρότητα της επίθεσης που δέχθηκε ο 52χρονος στο Έλος Κισσάμου, ο οποίος έπεσε νεκρός από πυρά 23χρονου στη διάρκεια της γιορτής κάστανου. Σύμφωνα με το πόρισμα, το θύμα έφερε τρεις πληγές. Μία κεντρικά στον θώρακα που διαπέρασε το μυοκάρδιο προκαλώντας άμεσο θάνατο, μία δεύτερη επίσης στον θώρακα, που προκάλεσε διαμπερές τραύμα χωρίς να πλήξει ζωτικά όργανα, και μία τρίτη στο δάκτυλο του αριστερού χεριού. Δεν έχει διευκρινιστεί ποια από τις βολές ήταν η χαριστική.

Ο 23χρονος δράστης, που πυροβόλησε τρεις φορές μπροστά σε δεκάδες παρευρισκόμενους, παραδόθηκε οικειοθελώς στις αρχές δηλώνοντας συντετριμμένος και χωρίς πρόθεση να σκοτώσει. Το Σάββατο αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον της ανακρίτριας.

Φόβοι για βεντέτα

Ο συνήγορός του, Απόστολος Λύτρας, δήλωσε στον ΣΚΑΪ πως «σε ένα κρητικό γλέντι περισσότεροι από τους μισούς έχουν πάνω τους όπλα», σημειώνοντας ότι στην Κρήτη εξακολουθούν να υπάρχουν παραδόσεις όπως η οπλοφορία, η βεντέτα και ο σασμός. «Μπορεί να μην ακούγεται ωραίο για την Ελλάδα του 2025, αλλά είναι μια πραγματικότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η αστυνομία έχει ενισχύσει την παρουσία της στην περιοχή υπό τον φόβο αντεκδίκησης.

Ο έτερος συνήγορος, Γιώργος Φραντζεσκάκης μιλώντας στο ΚΡΗΤΗ TV, επεσήμανε ότι ο δράστης βρίσκεται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, καθώς «ποτέ δεν περίμενε πως θα έφτανε σε αυτό το σημείο».

Χρόνιο μίσος μεταξύ των δύο οικογενειών, λέει η σύντροφος του θύματος

Από την πλευρά της, η σύντροφος του θύματος υποστήριξε ότι υπήρχε χρόνιο μίσος μεταξύ των δύο οικογενειών και συχνοί τσακωμοί.

Σε βάρος του 23χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, οπλοφορία σε δημόσια συνάθροιση και οπλοχρησία.