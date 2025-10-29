Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως η Νότια Κορέα συμφώνησε να καταβάλει στις Ηνωμένες Πολιτείες 350 δισεκατομμύρια δολάρια, στο πλαίσιο μιας «μεγάλης και δίκαιης συμφωνίας» για τη μείωση των αμερικανικών δασμών στις κορεατικές εξαγωγές.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, η Σεούλ θα αγοράσει επίσης τεράστιες ποσότητες αμερικανικού πετρελαίου και φυσικού αερίου ενώ οι επενδύσεις από κορεατικές εταιρείες και επιχειρηματίες στις Ηνωμένες Πολιτείες «θα ξεπεράσουν τα 600 δισεκατομμύρια δολάρια».
«Έδωσα την έγκρισή μου να κατασκευάσουν πυρηνοκίνητο υποβρύχιο.», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, παρουσιάζοντας τη συμφωνία ως ακόμη μία ακόμη εξέλιξη που σηματοδοτεί την νέα εποχή στρατηγικής συνεργασίας και ενίσχυσης των δεσμών ασφάλειας μεταξύ των δύο χωρών.
Με πληροφορίες από Reuters
