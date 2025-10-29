Ο υφυπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας Μεχμέτ Ακτάς ανακοίνωσε ότι η σορός ενός ατόμου βρέθηκε στα ερείπια της πολυκατοικίας που κατέρρευσε στην Τουρκία.

Θρήνος στην Τουρκία μετά την κατάρρευση επταώροφο κτιρίου στη Γκεμπζέ της Τουρκίας. Ένας 12χρονος εντοπίστηκε νεκρός, ενώ συνεχίζονται οι αγωνιώδεις προσπάθειες για τον απεγκλωβισμό των υπολοίπων μελών της οικογένειάς του. Την τραγική είδηση ανακοίνωσε ο υφυπουργός Εσωτερικών της χώρας, Μεχμέτ Ακτάς.

Ο Ακτάς δήλωσε ότι στο σημείο επιχειρούν 627 διασώστες και ανέφερε πως «από τα συντρίμμια ακούγεται η φωνή μιας γυναίκας». Το κτίριο κατέρρευσε στην περιοχή Μεβλανά της Γκεμπζέ, στην επαρχία Κοτζαέλι, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους.

Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης

Αμέσως μετά την κατάρρευση κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής, της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας (AFAD) και του ΕΚΑΒ. Στην επιχείρηση συμμετέχουν και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, ενώ οι διασώστες πραγματοποιούν ακουστικές έρευνες για εντοπισμό επιζώντων.

Κατά διαστήματα ζητείται απόλυτη σιωπή στην περιοχή, καθώς οι ομάδες επικεντρώνονται σε δύο σημεία του κτιρίου όπου θεωρείται ότι υπάρχουν εγκλωβισμένοι. Οι αρχές αναφέρουν ότι έχει δημιουργηθεί «διάδρομος ζωής» στα συντρίμμια.

Ταυτοποιήθηκαν οι εγκλωβισμένοι

Κάτω από τα χαλάσματα βρίσκονται τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας του άτυχου παιδιού και συγκεκριμένα οι γονείς του και τα δύο του αδέλφια 14 και 18 ετών.

Μετά το περιστατικό, οι αρχές προχώρησαν στην εκκένωση και σφράγιση εννέα γειτονικών πολυκατοικιών. Ο περιφερειάρχης Κοτζαέλι, Ιλχάμι Ακτάς, δήλωσε ότι η εκκένωση έγινε «καθαρά για προληπτικούς λόγους», ενώ οι έρευνες για τα αίτια της κατάρρευσης βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ο δήμαρχος Γκεμπζέ, Ζιννούρ Μπιουγιουγκιόζ, ανέφερε ότι το κτίριο είχε λάβει άδεια οικοδομής το 2012 και άδεια κατοίκησης το 2013. Επρόκειτο για κατασκευή με τρία διώροφα διαμερίσματα και κατάστημα φαρμακείου στο ισόγειο.

Πηγή: Haberler