Κατάρρευση κτιρίου σημειώθηκε στην επαρχία Κοτζάελι της Τουρκίας, στον Μαρμαρά. Ένα εξαώροφο κτίριο κατέρρευσε για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ενώ στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις διάσωσης που ξεκίνησαν άμεσα τις επιχειρήσεις απεγκλωβισμού.

Ο δήμαρχος του Γκέμπτζε, Ζιννούρ Μπιουγιουκγκόζ, ανέφερε πως στο κτίριο διέμεναν συνολικά επτά άτομα από δύο οικογένειες. “Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου βρίσκεται στην πατρίδα του, επομένως εκτιμούμε ότι πέντε άτομα μπορεί να βρίσκονται κάτω από τα συντρίμμια“, δήλωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, δύο από τους ενοίκους δεν ήταν στο σπίτι τη στιγμή της κατάρρευσης, ενώ οι υπόλοιποι όροφοι ήταν άδειοι. “Ένας από τους ορόφους λειτουργούσε ως φαρμακείο, το οποίο ήταν κλειστό επειδή ήταν νωρίς το πρωί“, πρόσθεσε.

Ο Μπιουγιουκγκόζ εκτίμησε ότι το κτίριο ενδέχεται να ανεγέρθηκε μετά τον σεισμό του 1999 και σημείωσε πως “στην περιοχή υπάρχει εργοτάξιο μετρό, γεγονός που διερευνάται αν σχετίζεται με την κατάρρευση“. Όπως τόνισε, προτεραιότητα των αρχών αποτελεί η διάσωση των εγκλωβισμένων.

GEBZE’DE 7 KATLI BİNA ÇÖKTÜ 7 katlı binanın 5 katında daire olduğu belirtiliyor. Enkaz altında 7 kişi kalmış olabilirhttps://t.co/ODvpSsQbeu Foto: AA pic.twitter.com/3AgrvxIFcR — NTV (@ntv) October 29, 2025

Πηγή: Haberler