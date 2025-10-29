Ο Μανόλο Χιμένεθ είδε τη νίκη να έρχεται στο Κύπελλο και πλέον έχει το μυαλό του στον Ολυμπιακό, όπως έδειξε με τις δηλώσεις του στο συνδρομητικό.

«Είναι μία αναμέτρηση ανάμεσα σε δύο μεγάλες ομάδες. Θα τα δώσουμε όλα για να διεκδικήσουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα», δήλωσε ο Ανδαλουσιανός τεχνικός, αφού πρώτα έκανε το σχόλιο του για το σημερινό παιχνίδι.

«Είμαι ικανοποιημένος με τη νίκη. Θέλαμε να κερδίσουμε με διαφορά μεγαλύτερη του ενός γκολ και τελικά ήρθε στο τέλος, σε ένα δύσκολο αγωνιστικό χώρο».