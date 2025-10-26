Ο Άρης «πέταξε» ακόμα δύο βαθμούς, αυτή τη φορά κόντρα στον Λεβαδειακό, παραμένοντας τέσσερις αγωνιστικές δίχως νίκη.

Μία κατάσταση που δεδομένα προβληματίζει τον Μανόλο Χιμένεθ, ωστόσο δήλωσε ικανοποιημένος από την απόδοση της ομάδας και τόνισε ότι έδειξε χαρακτήρα.

“Στο πρώτο μέρος δυσκολευτήκαμε από τονδυνατό άνεμο και ένα σύστημα που δεν είχαμε ξαναπαίξει, λόγω απουσιών. Η ομάδα βελτιώθηκε με την τετράδα και αλλαγές παικτών που δυστυχώς δεν μπορούν να παίξουν 90 λεπτά. Εγώ θεωρώ ότι η εικόνα της ομάδας δεν ήταν καθόλου κακή. Τέταρτο παιχνίδι δίχως νίκη αλλά με πολλούς τραυματισμούς. Η ομάδα έδειξε χαρακτήρα. Βγάζουμε στο γήπεδο αυτό που έχουμε και μοιράζουμε τα αγωνιστικά λεπτά μεταξύ παικτών που πρέπει να αναρρώσουν και να ανακτήσουν τις δυνάμεις τους”, ήταν το πρώτο σχόλιο του Ανδαλουσιανού.

Νωρίς στο ματς αναγκάστηκε να βγάλει τον Διούδη, δίνοντας ένα update για την κατάστασή του: “Με κάνει να ελπίζω η κατάσταση του Πέρεθ. Επίσης, με γεμίζει ελπίδα ότι ο Δώνης ανεβάζει ρυθμό αλλά ακόμα δεν μπορεί να παίζει 90 λεπτά. Αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές θα είναι καθοριστικοί όταν έρθουν στο 100%. Για τον Διούδη, έχει έναν μυικό σπασμό στην πλάτη και δεν ξέρουμε ακόμα κάτι παραπάνω”.

Έχοντας πλέον μπροστά του το ματς με το Αιγάλεω, ο Χιμένεθ προανήγγειλε αλλαγές... “Ελπίζω να μπορεί να παίξει βασικός ο Δώνης. Δεν ήταν 100% έτοιμος σήμερα. Ελπίζουμε να παίξει την Τετάρτη, Επίσης ο Μεντίλ και ελπίζουμε να μπορούμε να ενσωματώνουμε ποδοσφαιριστές γιατί το πρόγραμμα είναι αρκετά πιεσμένο τις τελευταίες μέρες”.

Ο Ανδαλουσιανός ρωτήθηκε πάλι για τους τραυματισμούς… “Οπωσδήποτε… Υπάρχουν τρεις τραυματισμοί στο γόνατο, το πρόβλημα του Μιχάλη (σ.σ. Παναγίδης) και μετά πιο χαλαροί τραυματισμοί όμως του Ντούντου”,απάντησε ο προπονητής του Άρη.

Σε ερώτηση που του έγινε για το αν θα μπορούσε να παίξει πιο επιθετικά, σχολίασε: “Οταν θα έχουμε 100% έτοιμους και τους τρεις επιθετικούς, θα μπορούμε να παίξουμε πιο επιθετικά. Υπάρχουν και παίκτες που δεν μπορούν να παίξουν 90 λεπτά. Αυτό ονομάζεται διαχείριση”.

Ηταν ακόμη ένα ματς στο οποίο ο Μορουτσάν δεν αγωνίστηκε και ο Χιμένεθ πήρε θέση. “Εχω πολλές ελπίδες και περιμένω πολλά από αυτόν. Πρέπει να μου το δείξει και στις προπονήσεις”