Το παιχνίδι της Κυριακής (26/10) με τον Λεβαδειακό δεν είναι ακόμη ένα ματς… της σειράς για τον Άρη, ο οποίος αγνοεί τη νίκη για τρεις αγωνιστικές.

Οι Θεσσαλονικείς είναι σε οριακό σημείο ώστε να μην αρχίσουν να χάνουν την επαφή με την 4άδα, για αυτό και το «διπλό» στη Λιβαδειά είναι παραπάνω από απαραίτητο. Πόσο μάλλον από τη στιγμή που ακολουθεί το εκτός έδρας ντέρμπι με τον Ολυμπιακό για το πρωτάθλημα.

Ο Μανόλο Χιμένεθ φαίνεται να έχει αφήσει στην άκρη την λογική που είχε προ διακοπής. Τη φιλοσοφία του, για να το θέσουμε καλύτερα, με το 4-2-3-1. Την προηγούμενη εβδομάδα δοκίμασε τον ρόμβο και τον στήριξε στο πρώτο μέρος του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Αυτή τη φορά φαίνεται να εξετάζει κάτι διαφορετικό και συγκεκριμένα την τριάδα στην άμυνα.

Το 3-5-2 δοκιμάζεται στις τελευταίες προπονήσεις, με τη λογική της ενίσχυσης του άξονα αλλά και των μετόπισθεν με τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Οσοι του έχουν απομείνει δηλαδή αφού ο Φαμπιάνο είναι τραυματίας και υπολογίζει στους Άλβαρο, Σούντμπεργκ και Ρόουζ.

Είτε σε τετράδα είτε σε τριάδα, τα ερωτηματικά δεν είναι λίγα και με επίκεντρο την κορυφή της επίθεσης, όπου Μορόν και Αλφαρελά διεκδικούν στα ίσια φανέλα βασικού. Η απουσία του τραυματία Καντεβέρε αυξάνει τις πιθανότητες του Ισπανού, όχι όμως σε σημείο να θεωρηθεί δεδομένη η επιστροφή του στο αρχικό σχήμα.