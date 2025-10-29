Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης:

Κληρονόμοι: τριπλή προστασία

Δικλίδες ασφαλείας

Οι βασικές αλλαγές που φέρνει το κληρονομικό δίκαιο:

1) Τι θα ισχύσει με τα χρέη των κληρονομουμένων

2) Τι θα ισχύσει με το δικαίωμα της αποποίησης παρά τα χρέη

3) Από πότε ξεκινάει να μετράει ο χρόνος για το δικαίωμα αποποίησης

==========

Συμφωνία για ΑΟΖ

Με τον Λίβανο κίνηση ματ της Κύπρου στην Τουρκία

• Ο απόλυτος αιφνιδιασμός της Λευκωσίας στην Αγκυρα

• Τι συνεπάγεται για την Ελλάδα

==========

Πρόβλημα στατικότητας στο Μοναστηράκι

Πώς η έκθεση της ΣΤΑΣΥ διαψεύδει τον υπουργό

==========

Αρχιεπισκοπή

Η αδιαθεσία προκάλεσε ψιθύρους

• Ξαναζεσταίνονται οι συζητήσεις για την επόμενη ημέρα στην Εκκλησία της Ελλάδος

==========

Στο Αιγαίο

Γιατί τα Eurofighter δεν πρόκειται να αλλάξουν τις ισορροπίες

==========

Μικροπολιτικός

Ο Πρωθυπουργός στο Σινά την Παρασκευή

==========

Γαλλία

Ξεκίνησε η δίκη κατά της φήμης για την Μπριζίτ

==========

Αποκαλυπτήρια στη Θεσσαλονίκη

• Παρακολουθήσαμε και σας παρουσιάζουμε τα νέα όπλα που παρήλασαν

==========

Μάχη των λόμπι

Μπορούν τα μπέργκερ να είναι και… βίγκαν;

==========

Απώλειες

Μπιορν Αντρεσεν

1955-2025

Λάμπης Νικολάου

1935-2025

==========

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

ΠΑΟ – Μακάμπι 99-85

Πάθος και ενέργεια στο δεύτερο ημίχρονο έφεραν τη νίκη

Για το 16ο sold out πάει ο Ολυμπιακός

Το φαινόμενο «Γ. Καραϊσκάκης» και η πρωτιά στα εισιτήρια

15-5 το πόλο στην Ουγγαρία τη Βάσας