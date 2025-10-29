Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης:
Κληρονόμοι: τριπλή προστασία
Δικλίδες ασφαλείας
Οι βασικές αλλαγές που φέρνει το κληρονομικό δίκαιο:
1) Τι θα ισχύσει με τα χρέη των κληρονομουμένων
2) Τι θα ισχύσει με το δικαίωμα της αποποίησης παρά τα χρέη
3) Από πότε ξεκινάει να μετράει ο χρόνος για το δικαίωμα αποποίησης
==========
Συμφωνία για ΑΟΖ
Με τον Λίβανο κίνηση ματ της Κύπρου στην Τουρκία
• Ο απόλυτος αιφνιδιασμός της Λευκωσίας στην Αγκυρα
• Τι συνεπάγεται για την Ελλάδα
==========
Πρόβλημα στατικότητας στο Μοναστηράκι
Πώς η έκθεση της ΣΤΑΣΥ διαψεύδει τον υπουργό
==========
Αρχιεπισκοπή
Η αδιαθεσία προκάλεσε ψιθύρους
• Ξαναζεσταίνονται οι συζητήσεις για την επόμενη ημέρα στην Εκκλησία της Ελλάδος
==========
Στο Αιγαίο
Γιατί τα Eurofighter δεν πρόκειται να αλλάξουν τις ισορροπίες
==========
Μικροπολιτικός
Ο Πρωθυπουργός στο Σινά την Παρασκευή
==========
Γαλλία
Ξεκίνησε η δίκη κατά της φήμης για την Μπριζίτ
==========
Αποκαλυπτήρια στη Θεσσαλονίκη
• Παρακολουθήσαμε και σας παρουσιάζουμε τα νέα όπλα που παρήλασαν
==========
Μάχη των λόμπι
Μπορούν τα μπέργκερ να είναι και… βίγκαν;
==========
Απώλειες
Μπιορν Αντρεσεν
1955-2025
Λάμπης Νικολάου
1935-2025
==========
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»
ΠΑΟ – Μακάμπι 99-85
Πάθος και ενέργεια στο δεύτερο ημίχρονο έφεραν τη νίκη
Για το 16ο sold out πάει ο Ολυμπιακός
Το φαινόμενο «Γ. Καραϊσκάκης» και η πρωτιά στα εισιτήρια
15-5 το πόλο στην Ουγγαρία τη Βάσας