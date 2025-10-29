Ένοχους έκρινε σήμερα Τετάρτη (29/10) το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Κορίνθου τους δύο κατηγορούμενους για το περιστατικό του βάναυσου ξυλοδαρμού ενός 52χρονου έξω από μπαρ στο Ναύπλιο τον Ιούνιο του 2024, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του 8 μήνες αργότερα στο νοσοκομείο.

Το δικαστήριο καταδίκασε τους κατηγορούμενους για το αδίκημα της θανατηφόρας σωματικής βλάβης κατά συναυτουργία, σε ποινή κάθειρξης 9 ετών για τον καθένα, χωρίς να τους αναγνωρίσει κανένα ελαφρυντικό. Το δικαστήριο ωστόσο δεν μετέτρεψε την κατηγορία σε ανθρωποκτονία από πρόθεση, επιφυλάσσοντας με αυτόν τον τρόπο πιο ευνοϊκή ποινική μεταχείριση για την πράξη τους. Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημά τους να τους χορηγηθεί ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση, ώστε να αποφυλακιστούν προσωρινά, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν πίσω στις φυλακές.

Βίντεο ντοκουμέντο από τον άγριο ξυλοδαρμό του 52χρονου

Σύμφωνα με βίντεο που έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας, ένας καβγάς για ασήμαντη αφορμή εξελίχθηκε σε άγρια επίθεση. Ο 52χρονος ο οποίος είχε βγει για διασκέδαση με τη 40χρονη φίλη του, πιάστηκε στα χέρια στις 6:20 το πρωί με δύο άνδρες, υπαλλήλους μπαρ στο Ναύπλιο. Οι δράστες τον χτύπησαν επανειλημμένα στο πρόσωπο και στο σώμα, με αποτέλεσμα να πέσει αναίσθητος στο οδόστρωμα. Η γυναίκα που τον συνόδευε προσπάθησε να ζητήσει τον λόγο, όμως ένας από τους άνδρες τη χτύπησε και την έριξε κάτω. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, οι παρευρισκόμενοι αντιλήφθηκαν τη σοβαρότητα των τραυμάτων του 52χρονου, ενώ μια γυναίκα από το εσωτερικό του μαγαζιού ακούγεται να φωνάζει έντρομη.

Μηνύσεις με… νοήματα

Ο 52χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε τρύπα 5 εκατοστών στο κρανίο. Παρέμεινε σε κρίσιμη κατάσταση διασωληνωμένος, μέχρι που 8 μήνες αργότερα «κατέληξε». Ωστόσο, το διάστημα αυτό ο 52χρονος έχοντας τη δυνατότητα να επικοινωνήσει μόνο με νοήματα, κατέθεσε μηνύσεις κατά των δύο ανδρών, που φαίνονται στο βίντεο ντοκουμέντο να τον χτυπούν, αλλά και κατά της φίλης του και του ιδιοκτήτη του μπαρ, καθώς τους θεωρούσε ηθικούς αυτουργούς του περιστατικού.

Όπως προκύπτει από τα όσα είχε πει με… νοήματα ο ίδιος ο 52χρονος, ο άνδρας βγήκε σε μπαρ για να διασκεδάσει με την 40χρονη φίλη του. Το μαγαζί έκλεισε νωρίτερα και η 40χρονη επέμενε να πάνε να συνεχίσουν σε κάποιο άλλο. Ο 52χρονος διαφωνούσε, γιατί ήξερε ότι η φίλη του έχει διαφορές με τον ιδιοκτήτη του μπαρ, που ήθελε να πάνε, για επαγγελματικούς λόγους. Υπέκυψε όμως και όπως αποδείχθηκε αυτή του η απόφαση, ήταν μοιραία για τη ζωή του.

«Γνώριζα ότι η φίλη μου είχε διαφωνίες με τον ιδιοκτήτη του μπαρ, γιατί ήταν ανταγωνιστές. Ήξερα, ότι με το να πάμε εκεί, θα υπήρχε περαιτέρω κλιμάκωση της ήδη τεταμένης κατάστασης. Αφού η φίλη μου με πίεσε πολύ, δέχθηκα να πάμε στο μπαρ. Αυτή χόρευε προκλητικά όλη την ώρα, ενώ εγώ προσπαθούσα να διατηρήσω όσο το δυνατόν χαμηλότερο προφίλ, για να μην δυναμιτίσω περαιτέρω την ατμόσφαιρα. Όσο περνούσε η ώρα, η φίλη μου γινόταν εριστική, καθώς ζητούσε από τον dj να βάζει τα τραγούδια που ήθελε, ενώ εξακολουθούσε να χορεύει προκλητικά. Όταν οι υπάλληλοι μας είπαν, ότι το μαγαζί πρέπει να κλείσει, αντί να πληρώσουμε η φίλη μου άρχισε να φωνάζει, ότι το μπαρ θα κλείσει, μόνο όταν αυτή το θελήσει, λέγοντας ταυτόχρονα στον dj να μη διακόψει τη μουσική, γιατί είχαμε ξοδέψει πολλά χρήματα.

Το προσωπικό επέμεινε, ότι έπρεπε να κλείσει το μαγαζί και μας κέρασε μερικά σφηνάκια, πριν παίξει το τελευταίο τραγούδι. Τότε η φίλη μου άρχισε να βρίζει και να ειρωνεύεται προς πάσα κατεύθυνση. Μου ζητούσε να την υποστηρίξω, αλλά εγώ δεν το έκανα. Αυτό την έκανε ακόμα πιο εριστική. Τότε, δύο εργαζόμενοι στο μπαρ, μας έδιωξαν και τους δύο από μέσα. Ενώ εγώ δεν προέβαλα αντίσταση, άρχισαν μόλις βγήκα από το μπαρ, να με χτυπούν βίαια στο κεφάλι και το σώμα, ενώ ταυτόχρονα με έβριζαν και με απειλούσαν. Ο ένας δράστης φορούσε κοκάλινα γάντια. Λόγω της σφοδρότητας των χτυπημάτων έχασα τις αισθήσεις μου και έπεσα αναίσθητος στο έδαφος. Από εκείνη τη στιγμή κι έπειτα δε θυμάμαι απολύτως τίποτα».