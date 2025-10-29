Ανήλικοι νταήδες απειλούν και βανδαλίζουν, πατούν τέρμα το γκάζι στα αυτοκίνητα και τις μοτοσικλέτες τους, χτυπούν κουδούνια και αναστατώνουν με τις φωνές τους γειτονιές στην Πετρούπολη τα τελευταία 2 χρόνια.

«Τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε χάσει τον ύπνο μας, γίνεται συνεχώς ένας κακός χαμός, μουσική στη διαπασών, δεν μπορούμε ούτε στα μπαλκόνια μας να καθίσουμε. Έχουμε κινηθεί στην Αστυνομία, δεν έχουμε βγάλει κάποια άκρη», αναφέρει καταγγέλλουσα στο MEGA. Η «άγουρη» συμμορία που αποτελείται από τουλάχιστον 20 νεαρούς ηλικίας από 15 έως 23 ετών, συστηματικά βάζει φωτιές σε κάδους απορριμμάτων, προκαλεί φθορές σε δημόσια πάρκα, ανάβει καπνογόνα δίπλα στο δάσος και εισβάλλει ακόμη και σε δημοτικά κτίρια. Αν και οι κλήσεις στην Αστυνομία είναι δεκάδες, οι ανήλικοι νταήδες συνεχίζουν ασταμάτητοι.

Βίντεο ντοκουμέντο

To MEGA παρουσίασε αποκλειστικές εικόνες από την δράση τους το περασμένο Σάββατο (25/10). Μεσάνυχτα και η μουσική παίζει στη διαπασών στο αυτοκίνητο γύρω από το οποίο είναι συγκεντρωμένοι. Οι κάτοικοι για ακόμη μία φορά ειδοποιούν τις Αρχές. Όπως λένε στο MEGA, έχουν φτάσει στο σημείο να κάνουν άτυπες πεζές περιπολίες, κυρίως τις νυχτερινές ώρες, υπό τον φόβο των χτυπημάτων από την συμμορία ανηλίκων.

«Τις τελευταίες δύο εβδομάδες μέχρι και που έχουν ανοίξει και τα σχολεία. Με λοστούς μπαίνουν μέσα και πολλές φορές έχουμε καταλάβει, ότι γίνεται ίσως και διακίνηση ναρκωτικών», προσθέτει η καταγγέλλουσα. Οι κάτοικοι, προκειμένου να προστατευτούν, έχουν φτάσει στο σημείο να δημιουργήσουν ομαδική συνομιλία στα κοινωνικά δίκτυα, για να ενημερώνει άμεσα ο ένας τον άλλον για ύποπτες κινήσεις των ανήλικων δραστών.