Νέα εποχή για τα πρόστιμα του Κ.Ο.Κ. καθώς πια θα εκδίδονται ψηφιακά. Μόλις εφαρμοστεί η νέα νομοθεσία η αποστολή των τροχονομικών παραβάσεων θα γίνεται μέσω του Ενιαίου Ηλεκτρονικού Συστήματος καταγραφής και διαχείρισης παραβάσεων Κ.Ο.Κ. και προστίμων. «Η Π.Β.Π. εκδίδεται αποκλειστικά ψηφιακά μέσα από την ηλεκτρονική εφαρμογή του Ε.Η.Σ. Αν η παράβαση διαπιστώνεται μέσω ειδικών ηλεκτρονικών συσκευών, το αρμόδιο ελεγκτικό όργανο, μέσω της εφαρμογής του Ε.Η.Σ. και του Υποσυστήματος διαχείρισης παραβάσεων και προστίμων, εγκρίνει την καταγραφείσα παράβαση. Στις περιπτώσεις αυτόφωρης διαπίστωσης της παράβασης, το αρμόδιο ελεγκτικό όργανο μεταφορτώνει τα στοιχεία της παράβασης στο Ε.Η.Σ. και το σχετικό υποσύστημα» αναφέρεται στο άρθρο 11 υπό τον τίτλο «Βεβαίωση τροχονομικών παραβάσεων μέσω του Ενιαίου Ηλεκτρονικού Συστήματος καταγραφής και διαχείρισης παραβάσεων Κ.Ο.Κ. και προστίμων».

Σημειώνεται ότι η διαβούλευση του ν/σ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τίτλο: «Ψηφιακή ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και λοιπές διατάξεις» θα διαρκέσει μέχρι την Πέμπτη 6.11.2025 και ώρα 09.00 π.μ. Στόχος του είναι η θεσμοθέτηση του ενιαίου εθνικού πληροφοριακού συστήματος για την επιτάχυνση της διαδικασίας εντοπισμού των παραβάσεων του ΚΟΚ, μέσω των πρώτων 2.888 καμερών, που θα τοποθετηθούν σταδιακά στο οδικό δίκτυο.

Ειδικότερα όπως ανέφερε σχετικό ρεπορτάζ των «ΝΕΩΝ» στις 24/10 έρχεται ο «ΟΔΥΣΕΑΣ» με χιλιάδες κάμερες Τεχνητής Νοημοσύνης, που θα «κόβουν» κλήσεις σε οδηγούς που παραβιάζουν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) και θα τις στέλνουν απευθείας στο κινητό τους τηλέφωνο με SMS ή μέσω της προσωπικής τους «θυρίδας» στο Gov.gr. «Πρόκειται για την Οδική Υπηρεσία Συστημάτων Εποπτείας και Ασφάλειας (ΟΔΥΣΕΑΣ), η οποία θα αναλάβει την εγκατάσταση των καμερών στους οδικούς άξονες της Αττικής και της υπόλοιπης χώρας, με τη σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας. Επίσης, θα αναλάβει και την οικονομική διαχείριση των προστίμων που θα επιβάλλονται αυτόματα στους παραβάτες οδηγούς».

Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται στο άρθρο 11 του νομοσχεδίου:

Πώς θα γίνεται η επίδοση της παράβασης

Στο άρθρο 12 του ν/υπό τον τίτλο «Επίδοση Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης μέσω του Ενιαίου Ηλεκτρονικού Συστήματος καταγραφής και διαχείρισης παραβάσεων Κ.Ο.Κ. και προστίμων» δίνονται λεπτομέρειες για το πώς γίνεται η επίδοση της παράβασης.

Η Π.Β.Π. επιδίδεται στον οδηγό ή ιδιοκτήτη του οχήματος ψηφιακά, μέσω του Ε.Η.Σ., με την ανάρτηση αυτής στην ηλεκτρονική θυρίδα του πολίτη και μόνο εάν για τεχνικούς λόγους αυτό δεν καταστεί εφικτό με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο.

Π.Β.Π. που εκδίδεται αποκλειστικά βάσει του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος, επιδίδεται ψηφιακά, μέσω του Ε.Η.Σ. στον φερόμενο ιδιοκτήτη ή σε έναν από τους συνιδιοκτήτες σε περίπτωση συνιδιοκτησίας. Επί συνιδιοκτητών όπου το ποσοστό συνιδιοκτησίας είναι πενήντα τοις εκατό (50%), παραβάτης λογίζεται αυτός, το όνομα του οποίου αναγράφεται πρώτο στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, εκτός αν ο έτερος συνιδιοκτήτης, με υπεύθυνη δήλωσή του, αποδεχθεί ότι διέπραξε αυτός την παράβαση. Επί συνιδιοκτητών με διαφορετικό ποσοστό ιδιοκτησίας ο καθένας, ως παραβάτης λογίζεται αυτός που έχει το μεγαλύτερο ποσοστό ιδιοκτησίας του οχήματος ή επί εταιρείας ο νόμιμος εκπρόσωπός της.

Ο ιδιοκτήτης του οχήματος δύναται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της Π.Β.Π., με φυσική παρουσία ή ψηφιακά μέσω της εφαρμογής «Gov.gr Wallet» του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 (A΄ 136), περί ψηφιακού αποθετηρίου εγγράφων, στην υπηρεσία, όργανο της οποίας βεβαίωσε την παράβαση, περί μη αποδοχής της ιδιότητάς του ως παραβάτη-οδηγού, δηλώνοντας ταυτοχρόνως το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση κατοικίας και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου του φερόμενου οδηγού, στον οποίο είχε παραχωρήσει τη χρήση του οχήματος, υποβάλλοντας την ένσταση του άρθρου 13. Το πρώτο εδάφιο ισχύει και σε περιπτώσεις μισθωμένων οχημάτων, είτε από εταιρείες ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων, είτε από εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing). Αν δεν υποβληθεί η παραπάνω δήλωση στην καθοριζόμενη προθεσμία, ως παραβάτης λογίζεται οριστικά ο ιδιοκτήτης του οχήματος.

Πώς θα γίνονται οι ενστάσεις;

Στο Ενιαίο Ηλεκτρονικό Σύστημα θα υπάρχει και η υποβολή ενστάσεων αλλά και η διενέργεια ψηφιακών ραντεβού και βιντεοκλήσεων για την ηλεκτρονική υποβολή ένστασης επί κάποιας παράβασης. Η ένσταση υποβάλλεται από φυσικό πρόσωπο (ενιστάμενο) εντός προθεσμία 3 ημερών από την ημέρα κοινοποίησης της κλήσης στη θυρίδα του πολίτη μέσω του Gov.gr.

