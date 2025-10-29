Νέο περιστατικό με ανήλικο μεθυσμένο καταγράφηκε λίγες ημέρες μετά τον θάνατο 16χρονης στο Γκάζι, αυτή τη φορά στην περιοχή της Καβάλας.

Χθες το βράδυ, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται η ΕΡΤ Καβάλας, ένας 15χρονος έπινε ποτά με την παρέα του σε καφέ–μπαρ στην περιοχή της Χρυσούπολης. Ξαφνικά ένιωσε αδιαθεσία, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί σε κατάσταση μέθης στο Κέντρο Υγείας Χρυσούπολης. Οι γιατροί του πρόσφεραν τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια αποχώρησε.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε το αστυνομικό τμήμα Νέστου, που συνέλαβε τον 26χρονο ιδιοκτήτη του καταστήματος. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διάθεση και πώληση αλκοόλ σε ανήλικους και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Καβάλας για να απολογηθεί.