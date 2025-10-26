Σε λιπόθυμη κατάσταση μεταφέρθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (26/10) στο Νοσοκομείο Σαντορίνης μια 17χρονη, η οποία φέρεται να είχε καταναλώσει αλκοόλ σε μπαρ του νησιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το cyclades24.gr, η ανήλικη είχε βγει για να γιορτάσει την ονομαστική της εορτή, όμως λίγη ώρα αργότερα έχασε τις αισθήσεις της λόγω υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ. Οι αστυνομικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό, προκειμένου να εντοπιστούν, ποιοι ευθύνονται για τη διάθεση αλκοόλ σε ανήλικο. Ήδη έχει σχηματιστεί δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ αναζητείται ο ιδιοκτήτης του μπαρ όπου φέρεται να διασκέδαζε η 17χρονη.

Η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία, ωστόσο το περιστατικό αναζωπυρώνει τη συζήτηση γύρω από την ευθύνη των επαγγελματιών στην εστίαση και τη νυχτερινή διασκέδαση, όσον αφορά την πώληση αλκοόλ σε ανήλικους.