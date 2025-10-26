Αστυνομικοί συνέλαβαν τον ιδιοκτήτη και τον υπεύθυνο καταστήματος στην Πάτρα, καθώς κατηγορούνται για πώληση αλκοόλ σε ανήλικη. Η επιχείρηση της αστυνομίας πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου (26/10), στο πλαίσιο ελέγχων σε καταστήματα για τον εντοπισμό περιστατικών κατανάλωσης αλκοόλ από ανηλίκους.

Όπως μεταδίδει το MEGA, οι Αρχές εντόπισαν μία 16χρονη να καταναλώνει αλκοόλ σε κατάστημα στον πεζόδρομο της Ηφαίστου και προχώρησαν στη σύλληψη του ιδιοκτήτη και του υπεύθυνου του καταστήματος.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα, Κυριακή (26/10), ενώπιον του εισαγγελέα.

Σημειώνεται πως για αύριο, Δευτέρα (27/10), είχε προγραμματιστεί πάρτι από μαθητές Λυκείου σε γνωστό κλαμπ της Πάτρας, όπου σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά θα υπήρχε και αλκοόλ. Ύστερα από τις νέες εξελίξεις και τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν, το πάρτι ακυρώθηκε.