Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, ξεκαθάρισε ότι προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια σύνδεση της κατανάλωσης αλκοόλ ή άλλων ουσιών και του θανάτου της 16χρονης στο Γκάζι. Παράλληλα, τόνισε ότι η Άμεση Δράση δεν είχε ενημερωθεί για το περιστατικό κατά τα ξημερώματα της Κυριακής.

Όμως, η κυρία Δημογλίδου ξεκαθάρισε πως αν έγινε κλήση σε αστυνομικό τμήμα, δεν υπήρξε καταγραφή «και δεν μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε, παρά μόνο με την μαρτυρία των αστυνομικών οι οποίοι επιβεβαιώνουν ότι δεν έχει επικοινωνήσει κανείς».

Όπως ανέφερε ο Νίκος Ευαγγελάτος ο υπουργός Υγείας επιμένει ότι ενημέρωσε ο Ευαγγελισμός ενώ η Αστυνομία λέει ότι δεν έλαβε ποτέ τέτοια ενημέρωση.

«Έχει δοθεί μία πρώτη ενημέρωση στην ΕΛΑΣ από τι τελικά έφυγε αυτή η κοπέλα από τη ζωή. Προς το παρόν δεν υπάρχει σύνδεση της κατανάλωσης αλκοόλ ή κάποιας ουσίας με τον θάνατό της. Θα πρέπει να αναμένουμε τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων για να δούμε εάν προκάλεσαν τον θάνατο της κοπέλας», είπε η κυρία Δημογλίδου στο MEGA.

Η εκπρόσωπος Τύπου σημείωσε πως η ΕΛΑΣ έχει επιβεβαιώσει ότι η 16χρονη κατανάλωσε αλκοόλ στο κατάστημα:

«Αυτό είναι σημαντικό να το πούμε γιατί ειπώθηκαν πολλά, προφανώς και έχουμε επιβεβαιώσει πως το παιδί εισήλθε στο κατάστημα με παρέα και κατανάλωσε αλκοόλ, φαίνεται από τα στοιχεία της προανάκρισης, χωρίς ωστόσο να υπάρχει στοιχείο που να συνδέει την κατανάλωση αλκοόλ με τον θάνατο».

«Θα πρέπει να περιμένουμε και τα αποτελέσματα των δειγμάτων που έχουν πάρει οι αστυνομικοί από την έρευνα στο κατάστημα. Γιατί αν έχουμε νοθευμένο αλκοόλ, είναι επιβαρυντικό για τον ιδιοκτήτη του καταστήματος», δήλωσε.

Όσο για το αν έγινε επικοινωνία με την ΕΛΑΣ τα ξημερώματα της Κυριακής μετά τον θάνατο του παιδιού, η κυρία Δημογλίδου λέει: «Aν όντως η προσπάθεια επικοινωνίας ή οποιαδήποτε επικοινωνία έχει γίνει με το σταθερό τηλέφωνο ενός αστυνομικού τμήματος, καταλαβαίνετε ότι εκεί δεν υπάρχει καταγραφή και δεν μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε, παρά μόνο με την μαρτυρία των αστυνομικών οι οποίοι επιβεβαιώνουν ότι δεν έχει επικοινωνήσει κανείς από το νοσοκομείο. Σίγουρα δεν έχει γίνει κλήση στο κέντρο Άμεσης Δράσης (100), όπου εκεί θα είχε σίγουρα καταγραφεί και θα είχαμε σίγουρα ενημέρωση».

«Να επισημάνουμε ότι ακόμα και αν είχε γίνει επικοινωνία από τη στιγμή που συνέβη το περιστατικό, δεν θα άλλαζε κάτι για την κατάσταση του παιδιού. Γιατί όντως ενημερωθήκαμε ότι οι γιατροί έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες, δεν κατάφεραν να κρατήσουν το παιδί στη ζωή. Ουσιαστικά αυτό αφορά καθαρά τον εσωτερικό χειρισμό από την πλευρά της αστυνομίας. Το θέμα της προανάκρισης», κατέληξε.