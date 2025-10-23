Μυστήριο εξακολουθεί να καλύπτει τον θάνατο της 16χρονης τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής (19/10) έξω από κλαμπ στο Γκάζι, ο οποίος σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση αποδίδεται σε πνευμονική εμβολή.

Το κορίτσι, που διασκέδαζε λίγη ώρα νωρίτερα με την παρέα του, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στον «Ευαγγελισμό», όπου οι γιατροί επί μιάμιση ώρα προσπαθούσαν να την κρατήσουν στη ζωή. Η Αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, ενώ απαντήσεις αναμένονται από τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων.

Την ίδια στιγμή, «μπαλάκι» γίνονται οι ευθύνες μεταξύ Αστυνομίας και νοσοκομείου για τον θάνατο του κοριτσιού, καθώς η ΕΛ.ΑΣ. υποστηρίζει, ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος για τη διερεύνηση των συνθηκών θανάτου και πως δεν ενημερώθηκε ποτέ από το ΕΚΑΒ και τον Ευαγγελισμό, ενώ το νοσοκομείο απαντά, ότι ενημέρωσε ως όφειλε το Αστυνομικό Τμήμα.

«Eίναι άδικο»

Ο πατέρας της 16χρονης, μιλώντας στο MEGA και την εκπομπή Live News, ξέσπασε: «Σήμερα είχαμε την κηδεία, είναι άδικο. Κι εμένα στο μυαλό μου μπορεί να γυρίζουνε 1.002 εικασίες και 1.002 κακά, αλλά δεν μπορώ ούτε να πω κάτι, ούτε μπορώ να πω, ότι φταίει το μαγαζί, ούτε μπορώ να πω ότι κάτι πήρε, ούτε μπορώ να πω, ότι ήταν το αλκοόλ, τίποτα δεν μπορώ να πω. Το μόνο που λέω, είναι ότι ο Θεός δίνει και ο Θεός παίρνει. Δεν γνωρίζω αν έχει γίνει κάτι, γιατί δεν μπορώ εγώ να κατηγορήσω κάποιο μαγαζί ή κάποιον άνθρωπο, χωρίς να έχω κάποια στοιχεία στα χέρια μου ή χωρίς να έχει βγει ιατροδικαστική έκθεση. Μόνο με εικασίες και υποθέσεις».

Ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων αναφερόμενος στην ιατροδικαστική εξέταση, που έδειξε πνευμονική εμβολή ως αιτία θανάτου, είπε: «Η πνευμονική εμβολή που από ό,τι κατάλαβα είναι η αρχική αιτία που έδωσαν οι συνάδελφοί μου, είναι μία αιτία, η οποία προφανώς είναι και η τελική αιτία θανάτου», λέει ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων. Κρίσιμες ωστόσο είναι οι τοξικολογικές αναλύσεις «οι οποίες θα μας δείξουν την όποια κατανάλωση είχε κάνει το παιδί», αλλά και οι «ιστολογικές αναλύσεις οι οποίες θα μας αποκαλύψουν εάν και εφόσον υπήρχε πράγματι κάποιο παθολογικό πρόβλημα».

﻿</p><p>

Σε βίντεο ντοκουμέντο του MEGA, έχει καταγραφεί η 16χρονη με μία φίλης της λίγο νωρίτερα σε ένα ψιλικατζίδικο να αγοράζουν κάποια πράγματα, λίγο πριν πάνε στο νυχτερινό κέντρο. Δεν είναι καθαρό, αν έχουν καταναλώσει αλκοόλ πριν την είσοδο τους στο κλαμπ, όμως στα πλάνα φαίνεται πως η κοπέλα ως εκείνη την ώρα είναι καλά. Περπατάει κανονικά και κινείται φυσιολογικά.

Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες, στην ίδια περιοχή το ίδιο βράδυ το ΕΚΑΒ είχε και άλλες κλήσεις για μέθη.

﻿</p><p>

Τι υποστηρίζει το κλαμπ

«Βγήκε έξω, έστειλα και εγώ για μάρτυρες όλα τα παιδιά, που ήταν μπροστά της υποδοχής. Το κορίτσι βγήκε έξω, δύο πολυκατοικίες πιο κάτω έπεσε, χτύπησε το κεφάλι της, έχασε τις αισθήσεις της, δεν της βρήκαν σφυγμό, ενημερωθήκαμε κι εμείς ότι έφυγε και εμείς τα έχουμε παίξει», λέει από την πλευρά του ο ιδιοκτήτης του κλαμπ.

Όπως λέει ο ίδιος, γίνεται έλεγχος στους ανήλικους σχετικά με την κατανάλωση αλκοόλ. «Γίνεται, βεβαίως και γίνεται έλεγχος. Εγώ επειδή ρώτησα, μου λένε δεν έχει πιει πολύ αλκοόλ» είπε μιλώντας στο MEGA.

«Μπαλάκι» οι ευθύνες

Την ίδια ώρα ωστόσο, οι ευθύνες γίνονται «μπαλάκι». Από το υπουργείο Υγείας τονίζουν, ότι όλα έγιναν όπως πρέπει και ότι ειδοποιήθηκαν άμεσα οι αστυνομικές Αρχές, που όμως, όπως φαίνεται, εξακολουθούν σε μεγάλο ποσοστό να δρουν με την ίδια νοοτροπία, που έχει εκθέσει σε κίνδυνο αμέτρητους πολίτες. «Η προσπάθεια επικοινωνίας και ενημέρωσης της Αστυνομίας έγινε. Δεν ισχύει αυτό που λένε, ότι δεν έγινε. Μια χαρά ενημερώθηκε η Αστυνομία», είπε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Μιλώντας στο MEGA η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου τονίζει: «Δεν έχει γίνει σίγουρα κλήση στο κέντρο της Άμεσης Δράσης, στο 100, όπου γίνεται καταγραφή και θα είχαμε σίγουρα ενημέρωση». Ως προς την ουσία της υπόθεσης, είπε ότι «προς το παρόν δεν υπάρχει σύνδεση της κατανάλωσης αλκοόλ ή κάποιας ουσίας με τον θάνατό της. Θα πρέπει να αναμένουμε τα αποτελέσματα τοξικολογικών εξετάσεων για να δούμε αν προκάλεσαν τελικά τον θάνατο αυτής της κοπέλας». «Έχουμε επιβεβαιώσει, ότι αυτό το παιδί εισήλθε στο κατάστημα μαζί με την παρέα της και κατανάλωσε αλκοόλ, φαίνεται από τα στοιχεία», συμπλήλωσε και κατέληξε λέγοντας: «Θα πρέπει να περιμένουμε τα αποτελέσματα των δειγμάτων που έχουν λάβει οι αστυνομικοί από την έρευνα στο κατάστημα γιατί αν έχουμε και νοθευμένο αλκοόλ καταλαβαίνετε ότι είναι επιβαρυντικό για τον ιδιοκτήτη του καταστήματος».

﻿</p><p>

Έρευνα σοκ

Την ίδια στιγμή, τρεις στους τέσσερις μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα ESPAD (75%), θεωρούν ότι είναι «αρκετά» ή «πολύ εύκολο» να προμηθευτούν οινοπνευματώδη ποτά.

Η αντίληψη αυτή είναι υψηλότερη στη Δανία και τη Γερμανία (94%), και ακολουθεί η Ελλάδα (92%).